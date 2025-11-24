養約20隻狗作伴…獨居翁猝死多日 犬隻疑「啃食遺體」

77歲的老翁獨居，近日都沒看到他的身影，家屬報警，沒想到破門後，發現他已經身亡多天（圖／TVBS）

高雄三民區，一名77歲的老翁獨居，熱心鄰居發現近日都沒看到他的身影，趕快通知家屬報警，沒想到破門後，發現他已經身亡多天，而他養來作伴的約二十隻狗，疑似有啃食遺體，現在家屬除了辦理後事之外，也要協助動保處將犬隻帶回。

77歲的老翁獨居，近日都沒看到他的身影，家屬報警，沒想到破門後，發現他已經身亡多天（圖／TVBS）

這起事件發生在高雄三民區，死者是一名77歲的劉姓老翁，為台鐵退休員工，家中排行老三。老翁平時獨居且未婚，為排解孤獨養了十多隻狗作伴，這些狗隻後來自行繁殖，數量逐漸增加至約20隻。老翁平日與親友聯繫不多，但身體狀況良好，無特殊疾病紀錄。

他養來作伴的約二十隻狗，疑似有啃食遺體，現在家屬除了辦理後是之外，也要協助動保處將犬隻帶回（圖／TVBS）

事件被發現是因為老翁多日未出門倒垃圾，引起鄰居注意。鄰居表示，老翁平時樂於幫助他人，常幫忙倒垃圾，十分好心。上週三未見其蹤影後，鄰居便聯繫了老翁的兄嫂。警消獲報後出動雲梯車和救護車，從二樓進入民宅，在一樓發現老翁已身亡多日。

死者家屬表示，根據警方提供的照片，老翁遺體面目已難以辨認，但不確定是否真的被狗咬造成。家屬也提到，叔叔生前曾向朋友透露最近身體不適，打算就醫，但由於獨居且平時少有聯繫，家人並未察覺異狀。

打開鐵門，滿屋子雜物，動保處人員寸步難行，將屋內的犬隻陸續抓出，接下來這些狗狗都要被動保處安置，在收容所開放領養（圖／TVBS）

動保處人員抵達現場後，使用罐頭引誘狗隻，陸續將牠們帶離。然而，老翁的住所環境惡劣，屋內堆滿雜物且廚房水龍頭未關，地面積水嚴重，使救援人員行動不便。據統計，現場共捕獲近20隻犬隻，可能還有更多未被發現。這些狗隻將被送往收容所，未來開放民眾領養。老翁確切死因仍有待相驗釐清，而家屬除了處理後事，也需協助安置這些犬隻。

