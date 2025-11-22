「養美國小孩」勝過買台灣房產？ 網友反駁：名校貴、投資回報有限
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導
隨著國內房價提高，許多人想方設法在房產以外尋找投資管道，更有人討論「去美國生小孩、讓孩子拿美國籍」是否比存錢買房更有優勢。
一名網友在PTT發文提問，讓孩子拿美國與台灣雙重國籍，對未來是否有優勢。他列出多項優點，包括美國公立學校念到大學不用學費、自住房產稅不高，回台灣仍能享有台灣健保等優點，並請教版上網友，「養一個美國小孩」的投資報酬率是否比投資台灣房地產高。
對此，大部分網友都抱持懷疑態度。許多網友表示，美國名校多為私立大學，公立大學品質參差不齊，「美國學校也是看學區的，學區不好就不信你敢讓小孩讀」、「好學區的房子很貴」、「美國大學很貴，百萬起跳」，如果就讀頂尖私立學校，學費加生活費相當於在台灣買一間房。
至於稅務方面，不少網友分享自身經驗，反駁自住房產稅不高的理論，「我住紐澤西州米爾本，這邊房屋稅極高，是全美有名的學區房」、「美國房產稅是用市價課徵，很多人繳不出來，房屋被法拍」，更有人點出新開發地區有許多規費，並沒有想像中便宜。
也有人提醒，美國國籍並非單純的福利，若持有海外資產，仍須向美國政府申報所得，且稅務負擔不低。另外，房產稅與保險費用逐年攀升，醫療、教育及生活成本遠高於台灣，因此有網友直言，在台灣都買不起房的人，別妄想去美國生活。
