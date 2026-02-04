養老好去處？中國湖北精神病院爆招「正常人」詐醫保金 連工友、保全都列病患

中國媒體報導，湖北省襄陽市多家精神病院，疑似透過違規收治病患、偽造病歷等方式詐領醫保金。（翻攝自新京報）

中國媒體報導，湖北省襄陽市多家精神病院，疑似透過違規收治病患、偽造病歷等方式詐領醫保金，不僅招攬正常人免費入住外，甚至連院內的保全、工友等工作人員都被登記為「精神病患」。當地官方已成立聯合調查組，針對相關醫療機構展開調查，強調若查證屬實，將依法嚴辦並追究責任。

免費住院吸客 精神病院多到像牛肉麵館？

中國媒體《新京報》昨（3日）報導指出，中國湖北襄陽市至少10多家精神病院為爭搶病人，對外打出「醫藥費與生活費全免、可長期住院、免費接送」等條件，甚至派員下鄉招攬病患入住，許多病患家屬感到不勝其擾，「一個襄陽市，居然有20多家精神病醫院，跟我們這兒的牛肉麵館一樣，開得到處都是。」

招攬正常人 連護工也「被住院」？

報導進一步揭露，部分精神病院不僅招攬正常人住院，甚至將院內保全、工友等工作人員登記為「精神病患」，辦理住院手續，以虛構診療計畫、偽造病歷方式詐領醫保金。更有醫護人員私下坦言，院內不少老年人只是「來養老」，甚至有醫師表示可協助開立精神疾病證明。

阻止康復者出院 還安排「假出院」躲稽查？

《新京報》記者於2025年12月曾以應徵護工名義，臥底進入湖北襄陽與宜昌兩家精神病院調查，發現不少住院者並無明顯精神異常。報導指出，為了賺錢，有醫院會阻止已康復病患出院，因為住院人數越多、時間越久，醫院收入就越高；為了規避醫保稽查，甚至還會安排「假出院」。

官方成立聯合調查組：將依法嚴辦

對此，湖北省官方已證實啟動聯合調查，針對違規收治、騙取醫保資金等問題全面清查。中國資深醫改專家指出，精神病院多屬封閉式管理，加上病患自我判斷能力有限，監督機制相對薄弱，想要解決問題，需由衛健、醫保、民政等單位共同加強監管，才能防堵制度漏洞。

更多鏡週刊報導

苗栗男持刀砍警！長期吸毒、酗酒「7年前曾砍人」 鑑定顯示：再犯風險高

苗栗市場男持刀砍警胸口中彈亡！ 苗警：屬正當防衛、符合警械使用條例規定

日本「熊肉罐頭」可以帶回台灣？林保署：須申請 違規最重罰150萬