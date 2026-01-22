養老金買藥還是賭博？《Yayos》老人生存模擬器Steam正式推出

最近一款名為《Yayos》的惡搞遊戲在 Steam 上推出，這是一款主打「老人模擬器」的生存遊戲，支援單人或多人連線遊玩。玩家將扮演體力和各項身體機能隨年歲增長而衰退的老年人，在有限的體力與資源下，必須管理自己飲食、藥物等生存要素。在生理機能不斷下降的壓力中，想方設法維持生命，努力在每一天生存下去。

遊戲中還有經濟系統，玩家領取的養老金有限，必須在購買生活必需品、醫療藥品和休閒娛樂之間做出抉擇。你可以選擇精打細算、節省餐費來支付昂貴的藥物，或是在老虎機上放手一搏，讓存款翻倍來改善生活品質，但也要承擔可能瞬間破產、陷入生存危機的風險。

除了嚴肅的生存壓力，遊戲也充滿了獨特的幽默感與物理引擎帶來的趣味性。在多人模式下，玩家可以和好友一同搶先去體驗步履蹣跚的老年生活，互相協助或是共同面對因體力不支而引發的各種突發狀況。