養育逾10年驚覺「女兒不像我」 台南人夫驗DNA揭綠光真相

一名人夫認為女兒長大愈看愈不像自己，做DNA檢測後才驚覺女兒非親生小孩。（示意圖，photoAC）

台南有位人夫阿川（化名）有兩名可愛的女兒，可是隨著二女兒日益長大，阿川越看越覺得不對勁，女兒不僅跟他外貌不像，也跟其他家人找不到相似處，疑心的他最後決定進行親子鑑定，結果卻讓他錯愕，沒想到他含辛茹苦養育10幾年的寶貝女兒，竟然是妻子跟別的男人的小孩。氣憤難平的阿川將妻子告上法庭，最終判賠90萬元，全案仍可上訴。

判決書顯示， 阿川與小美在2009年9月步入禮堂，婚後陸續迎來兩個小生命，可惜這段婚姻最終在2018年因感情不睦而宣告破裂，雙方簽字離婚後，由阿川單獨取得監護權，獨自扶養女兒。

廣告 廣告

可是阿川卻對二女兒的身世越來越感到存疑，他不只觀察到孩子的生活習慣與長相跟自己差異甚大，完全不像自家人，外加曾耳聞前妻出軌的風聲，最終阿川決定做DNA檢測，想要徹底弄明白真相。

沒想到親子鑑定結果一出爐，阿川的猜測果然成真，自己悉心照料超過10年的女兒，竟是前妻小美偷情的產物，心灰意冷的他憤而提告前妻，並索賠150萬元。由於審理過程中，小美始終缺席，也未以書面方式抗辯，台南地院法官審酌相關證據，最終裁定小美須賠90萬元，仍可上訴。

更多鏡週刊報導

經紀人小霜貼DNA鑑定報告 孩子與羅志祥「不是親子關係」

惡劣情侶灌醉少女性侵 驗出DNA！渣男辯：異位性皮膚炎「地板沾皮屑」

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐