養胖普發萬元 金管會授3祕訣
普發現金1萬元各項領取方式已經開跑，全台超過1000萬人已經領到「穩穩入袋」！不少民眾考慮拿這筆錢好好理財、投資，「養胖」這筆「小小財富」。公股金融機構透露，透過「核心、衛星」投資配置、適當地選擇AI、衛星題材股票或基金，甚至以機器人、智慧型理財方式，養胖這筆1萬元、成為財富累積的起點。
8成配置 預留2成備用金
公股銀行主管表示，萬元投資術關鍵在於資金分配、風險控管與報酬預期的平衡。首先應該預留10到20％緊急備用金，擺放於高利活儲帳戶或者貨幣型基金，以確保流動性並可以獲取2到3％的穩定利息收益。
主管表示，剩餘的8成資金可依風險承受度進行配置，如果是初學者或風險趨避者，可以採「核心、衛星策略」，核心部位約60％，投資於低成本的全球或美國指數型基金（ETF），追蹤S&P 500或MSCI世界指數，年化報酬預期大約在6到8％；剩餘則可布局在主題式ETF，像是AI、半導體、綠能等新興產業，可透過定期定額策略分散進場時間點，降低短期波動風險。如果是採取月定期投入，也可以搭配自動化投資工具、機器人理財等，減少人為情緒干擾。
公股銀行主管表示，1萬元的投資重點不在「金額大小」，而在於建立資產配置與長期投資的紀律。透過合理分配與持續投入，即使本金有限，也能逐步累積財富並享受複利效應帶來的長期成長。
等級債求穩 收益投資尋金流
新投入市場的投資人，第一金投信表示，第3季起美國聯準會重起降息循環，建資產部位可以考慮固定收益型資產，如具備配息機制、投資債券或非投資等級債券，挑選基金或者ETF進行投資。
若不考慮固定收益資產，第一金投信建議，把額外獲得的1萬元現金，投資於生活日常的收益資產，像是水電、瓦斯或基礎建設基金等，此外，也能挑選配息型級別來作為資產配置，同時追求現金流。
放大萬元 布局熱門投資
對積極型投資人，則可考慮近年熱門標的投資，如熱門投資主題趨勢，像是AI人工智慧、衛星等，都是積極型投資者當作配置、放大這筆1萬元。
台銀建議，可利用智能理財服務進行投資理財規畫，單筆投資僅需1萬元，即可依據投資人風險屬性和財務目標提供客製化的投資組合，同時因應市場變化，定期自動進行資產再平衡調整，以降低市場波動風險。
公股金融高層建議，若要將萬元投入股市，台股進入第4季，市場資金焦點將從前3季追逐「AI題材」，轉向「AI獲利」，操作策略上鎖定能將營收成長轉化為實質EPS的公司。此外，市場布局焦點亦從「雲端集中」轉向「邊緣擴散」，操作策略上鎖定具備AI規格升級題材個股。
