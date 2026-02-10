養膚級美妝正流行！2026必收「精華系」清單：校色蜜粉、紅絲絨唇膏到珍珠香氛，讓妳從氣息到妝感都發光
2026年的美妝圈不再只滿足於視覺上的修飾，而是全面進化為「邊妝點邊修護」的高級養膚時代！從能隨光源校色的底妝、具備潤唇功能的奢華霧唇，到全球首創的水感養膚香氛，這波「精華系」熱潮正重新定義我們的日常儀式感。
資生堂：隨光應變的底妝防護罩，8小時鎖水造光不打烊
底妝最怕出門半天就暗沉泛黃？這時資生堂全新力作「超聚光持光蜜粉」完全是救星！它打破了蜜粉容易讓肌膚乾燥的刻板印象，將玻尿酸與菸鹼醯胺B3精準包覆在粉體內，可讓妳在定妝瞬間就像披上了一層鎖水薄紗之外，最令人驚艷的是它搭載了「七色珍珠光學」技術，能聰明地感應清晨冷白光、正午自然光或夜晚混合光源來自動折射光澤，精準校正亞洲肌膚最怕的蠟黃暗沉並澎潤輪廓。在三款質感色選中，小編最推亞洲限定的#03月光粉，粉色基底結合冷色珠光的特調比例，一抹上去立刻提升肌膚透明感，讓妳24小時都像自帶柔霧濾鏡。
sisley：吻不掉的法式誘惑，是唇膏更是高效潤唇精華
在浪漫微醺的約會場合，最怕唇彩斑駁沾杯，而sisley的「植物紅絲絨奢霧唇膏」挑戰了奢霧唇彩的潤澤極限！這款唇膏堪稱彩妝界的頂級保養品，業界首創以潤唇霜為基底，將植物水潤保養晶萃注入絲絨質地，上唇瞬間就能隱形唇紋並深度修護~它那種如紅絲絨般高級的啞緻霧光，不只擁有8小時輕盈持色的續航力，今年大勢的「煙灰粉」色系更是揉合了知性灰調與玫瑰溫柔，一抹就能精準修飾亞洲暗沉膚色，展現慵懶又神祕的高冷甜氣質。
嬌蘭：香氛界的科技革命，首款「無酒精水基底」珍珠香氛問世
如果妳認為香水只是氣味，嬌蘭這款全球首創的「花草水語潤膚珍珠淡香精」將顛覆妳的認知，它革命性地捨棄了傳統酒精基底，利用微晶珍珠科技將高濃度香氛精華封存在天然藻萃珍珠中，並完美分散於充滿保濕功效的水基底裡；這種科技不僅解決了酒精可能帶來的刺激感，更讓香氣以最純粹、溫和的形式與肌膚融合，當妳噴灑出的瞬間，細緻的微晶珍珠會轉化為清爽的水感質地，為香氛工藝開創了前所未有的「養膚級」新高度。
這款珍珠淡香精最迷人之處，在於它將嗅覺饗宴轉化為觸覺的奢華享受~只需將質地輕輕按摩於肌膚，原本半透明的珍珠就會釋放香氣，並與植物性甘油、花水融合成一層絲滑的保濕薄紗，讓肌膚在散發迷人氣息的同時也變得柔嫩水亮。無論是陽光感十足的「漫天繁花」還是帶有晨露質感的「晨霧玫瑰」，這種如第二層肌膚般的親膚觸感，讓噴香水不再只是妝點儀式，更成了深層療癒的肌膚護理，完美詮釋了2026年「由內而外」的美力趨勢。
看更多 CTWANT 文章
30+女生年終獎金怎麼花才不後悔？從頂奢香水到高效抗老保養，這份「質感投資清單」現在入手正好！
2026「開運香氛」買起來！成功寓意、煙燻氣場到橘色祝福一次到位，替新一年噴出好兆頭
那些值得收藏的「超限量美妝」！ALBION匠心凝時週年限定霜、香奈兒酒紅彩妝、嬌蘭櫻花蜂印瓶全是夢幻逸品
其他人也在看
《愛情怎麼翻譯？》高允貞「微調眉型」美出新高度！韓系眉型畫法＋適合臉型一次看
《愛情怎麼翻譯？》高允貞以「淡眉＋眉尾延長」的韓系眉型、讓整體妝容質感大幅升級！相較傳統濃眉或平眉，這類自然弧度眉型更能修飾臉型、拉長比例，也讓五官看起來高級耐看。以下就從高允貞的眉型微調變化解析，一起看看這款精緻韓系眉型畫法＋適合臉型！
分線變寬、洗完頭排水孔塞住？醫揭女性落髮3大真相：別急著買養髮液、生髮帽
洗完頭，排水孔又塞滿頭髮；照鏡子時，分線似乎愈來愈寬，頭頂也愈來愈容易看到頭皮。社群上充斥著各種生髮洗髮精、養髮液與保健品推薦，讓不少女性更加焦慮。到底女性落髮該怎麼面對，才不會花了錢卻走錯方向？ 女性落髮很常見，先別急著買產品 早上準備出門，小芸照鏡子時發現分線愈來愈明顯，頭頂似乎透出頭皮。她趕著出門，卻忍不住多撥了幾次頭髮確認。晚上洗頭時，排水孔裡又卡著一團頭髮，讓她開始懷疑，是不是壓力太大，還是頭髮真的變少了。最近甚至連另一半都發現她好像變「禿」了，每次掃地總能掃到許多頭髮。 奇美醫院皮膚科醫師鄭百珊觀察，女性落髮其實相當常見，但許多人習慣先上網搜尋或自行購買產品嘗試，「來門診時，幾乎都已經自己買過、用過一輪各式號稱生髮健髮的產品。」她提醒，真正關鍵不是先買什麼產品，而是要先確認掉髮原因，否則花再多錢，也可能用錯方向。 「女性雄性禿」是門診最大宗掉髮原因 不少人以為雄性禿是男性專利，但鄭百珊指出，女性門診中最常見的掉髮類型，其實就是女性雄性禿。 不同於男性常見的M型禿或地中海禿，女性多半表現為分線逐漸變寬、頭頂髮絲變細。初期不少人只是覺得頭髮變軟、變細，還不一定察覺髮量變少，但隨
2026粉底液買這些！HERMES愛馬仕、黛珂出神級新品，這瓶加入抹刀概念
2026粉底液買哪瓶？黛珂「禪」系列在日本賣到翻～愛馬仕HERMES也推出品牌首款粉底液！游絲棋老師聯名推出的「抹刀粉底液」也很強！
不賣焦慮、不拚速效！5款台牌安心保養推薦，從入口級護唇到身心靈療癒，讓肌膚真正穩定下來
入口級純淨，重新定義唇部保養安全標準唇部是全臉最貼近入口、卻最容易被忽略的肌膚部位。相較於臉部保養，護唇產品不僅會反覆使用，更可能在不自覺中進入口中，成分安全性自然成為不可忽視的關鍵。來自台灣、通過歐盟COSMOSORGANIC與美國EWG VERIFIED™雙認證的Clean Beauty...
【Threads上紅什麼】日本必買LUTY PROTECT GEL 護髮凝膠，自然捲毛躁髮找回柔順光澤專用！
天生自然捲的髮質其實就是受損髮的一種，容易因為水氣而毛躁、捲曲。因此在選擇護髮產品或造型品上面，就會需要格外重視隔絕濕氣、撫平毛躁等效果。而在threads上引發網友討論的LUTY PROTECT GEL 護髮凝膠正是為了自然捲髮質設計的護
30+女生年終獎金怎麼花才不後悔？從頂奢香水到高效抗老保養，這份「質感投資清單」現在入手正好！
把氣場穿在身上：高端香水是最安靜卻最有力的存在來自阿曼王室御用的AMOUAGE，自創立以來始終堅持以頂級珍稀香材打造奢華香氣，並將哲學與人文思辨融入製香，使每件作品都像藝術創作的延伸~其中《The Essences時光留韻系列》以「時間」為靈感主軸，透過香氣讓時間變得可被感...
女性皮膚在30歲後的衰退：中醫觀點與現代解決方案
隨著年齡增長，女性的皮膚狀況面臨多重挑戰。根據研究顯示，女性大從約20歲開始，皮膚細胞的代謝速率每年下降約1%；到了30歲之後，這一種現象變得更加明顯，皮膚的膠原蛋白減少、細胞更新速度變慢，導致皮膚出現暗沉、皺紋等問題。4大衰退因素 中醫師江忠軒指出，隨著年齡增長，女性皮膚面臨代謝速率下降、膠原蛋白流失和細胞老化等挑戰，這些因素導致肌膚暗沉及鬆弛，古籍《黃帝內經》早已揭示此現象。代謝速率下降：皮膚細胞的代謝循環從20天延長至30天以上，影響肌膚光澤。膠原蛋白流失：負責皮膚緊實的第一型膠原蛋白比例逐漸減少，導致皮膚鬆弛。細胞老化影響黑色素：老化細胞影響黑色素生成，使膚色變得暗沉。中醫觀點：古籍《黃帝內經》提到，女性到了35歲，面容開始暗沉，頭髮掉落。日常生活中注意3原則江忠軒認為，皮膚的健康與內臟有密切關聯，尤其是脾胃與肺。脾胃的運化功能減弱會導致營養不足，皮膚失去光澤；而肺的功能不佳則會影響皮膚的抵抗力，易出現過敏等問題。為了應對這些問題，中醫建議女性在日常生活中注意以下三大原則：飲食均衡：多攝取五色蔬果，保持抗氧化。補充蛋白質：選擇原型肉品，提供合成膠原蛋白所需的胺基酸。攝取好脂肪酸
2026男生中長髮推薦！RIIZE元彬空氣感中長髮、CORTIS馬丁Slick Back…5款韓系中長髮造型範本一次看
今年不少韓國男偶像紛紛嘗試中長髮造型，像是 RIIZE 元彬 的空氣感中長髮，還有前陣子帥翻韓網的 CORTIS 馬丁 Slick Back，都掀起高度討論！編輯精選 5 款 2026 年最受歡迎的男生中長髮造型，同步整理實用重點，讓你留長
醫美爆紅成分PDRN，擦在臉上真的有用？皮膚科醫師揭：用錯情況只是白花錢
近來藥妝店出現琳瑯滿目的保養品，紛紛掛上「PDRN」字樣，主打醫美級修復，但真的適合日常擦在臉上嗎？當PDRN從診間走進藥妝店，效果是否還能被如實複製，成為不少消費者心中的疑問。 站在藥妝店的商品層架前，小美手上拿著一瓶價格不低的精華液，瓶身寫著「修復」、「醫美等級」，成分表裡的PDRN被特別標示，網路評價也不差，看起來很厲害，但她仍忍不住疑惑：真的有用嗎？ 近年來，PDRN幾乎成了醫美修復的代名詞，從注射療程一路延伸到居家保養市場，價格不斐、宣傳廣告說得煞有其事，卻也讓不少消費者產生困惑。 醫美爆紅成分PDRN是什麼？ PDRN是從鮭魚或鱒魚精巢中萃取的DNA片段，早已被應用於醫療注射療程中。韓國醫美常見的「水光針」療程，部分也會使用PDRN作為修復成分。 三軍總醫院皮膚科醫師陳奕先指出，PDRN在醫療端被重視，關鍵其實不是抗老，而是修復。 研究發現，PDRN能提供細胞修復所需原料，並具有抗發炎與促進微循環的效果，因此常用於雷射或醫美術後，幫助皮膚恢復穩定、減少泛紅不適。 不過，許多消費者會把它當作抗老成分。但陳奕先也特別強調，這類作用的核心目標，是「修復」而非「逆齡」，PDRN的角
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
高金素梅涉貪遭搜索 陳揮文看「這單位」出動驚呼：問題有點嚴重
[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅疑詐涉助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，今（10）日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索，並將高金素梅帶回國安站進行訊問。台北地檢署稍早也發聲明說明，此案為法務部調查局國安站報請本署指揮偵辦。對此，資深媒體人陳揮文表示，國安站是專門抓匪諜，若高金素梅違反了國安法的部分，「那這個問題就比較嚴重了」。 北檢稍早發聲明指出，此案為法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦。而高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，因此承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，並通知高金素梅等共 18 人到案說明。 對此，陳揮文在直播上表示，其實調查局有專門在辦貪污的單位，但國安站是專門抓匪諜的，所以怎麼會是國安站在辦貪污案？他指出，高金已經擔任七屆立委，而在她立委任內，與對岸互動頻繁，使其爭議不斷。只不過之前相關爭議都是停留在政治攻防上，從沒因爲國安法的問題辦，因此今日國安站出動，讓不少人有很多問號。 陳揮文表示，若只是單
曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！ 關穎拎12萬元包包攫睛
鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......
奧運獎牌紙糊的？ 她銀牌掉雪裡「拿起來竟斷成兩半」
義大利米蘭-柯蒂納戴比索冬季奧運近日如火如荼地舉行，不過不少選手都在抱怨獎牌的品質不好，像是瑞典越野滑雪選手安德森（Ebba Andersson）就分享，自己辛苦得到的銀牌，掉進雪裡後竟然就斷成兩半。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
檢調大動作搜索高金素梅！疑涉案理由曝光了 黃國昌坦言：蠻震驚的
即時中心／黃于庭報導無黨籍立委高金素梅驚傳遭搜索，檢調今（10）早大動作前往她的住處、國會辦公室，展開相關行動；而北檢稍早證實，她因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款，指揮國安站調查官兵分30路、約談18人到案說明，目前持續調查釐清中。對此，民眾黨主席黃國昌聽聞此事，也坦言確實「蠻震驚的」。
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
阿嬌「零修圖」側拍流出！45歲凍齡美貌全曝光 網狂讚：根本盛世美顏
女團Twins出身的香港女星鍾欣潼（阿嬌）近日在埃及工作的零修圖側拍照曝光，再次震撼網友視覺。畫面中，她未經修圖仍展現極高顏值，皮膚緊緻、五官立體，宛如歲月在她身上停格，讓粉絲直呼「盛世美顏」、「凍齡女神」。事實上，阿嬌上個月剛過完45歲生日，這組「生圖」（編按：指偶像未經專業修圖的照片）再次印證其不敗的女神地位。陳宣如
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。