養膚級美妝正流行！2026必收「精華系」清單：校色蜜粉、紅絲絨唇膏到珍珠香氛，讓妳從氣息到妝感都發光

2026年的美妝圈不再只滿足於視覺上的修飾，而是全面進化為「邊妝點邊修護」的高級養膚時代！從能隨光源校色的底妝、具備潤唇功能的奢華霧唇，到全球首創的水感養膚香氛，這波「精華系」熱潮正重新定義我們的日常儀式感。

資生堂：隨光應變的底妝防護罩，8小時鎖水造光不打烊

底妝最怕出門半天就暗沉泛黃？這時資生堂全新力作「超聚光持光蜜粉」完全是救星！它打破了蜜粉容易讓肌膚乾燥的刻板印象，將玻尿酸與菸鹼醯胺B3精準包覆在粉體內，可讓妳在定妝瞬間就像披上了一層鎖水薄紗之外，最令人驚艷的是它搭載了「七色珍珠光學」技術，能聰明地感應清晨冷白光、正午自然光或夜晚混合光源來自動折射光澤，精準校正亞洲肌膚最怕的蠟黃暗沉並澎潤輪廓。在三款質感色選中，小編最推亞洲限定的#03月光粉，粉色基底結合冷色珠光的特調比例，一抹上去立刻提升肌膚透明感，讓妳24小時都像自帶柔霧濾鏡。

資生堂超聚光持光蜜粉／1,650元（圖／品牌提供）

sisley：吻不掉的法式誘惑，是唇膏更是高效潤唇精華

在浪漫微醺的約會場合，最怕唇彩斑駁沾杯，而sisley的「植物紅絲絨奢霧唇膏」挑戰了奢霧唇彩的潤澤極限！這款唇膏堪稱彩妝界的頂級保養品，業界首創以潤唇霜為基底，將植物水潤保養晶萃注入絲絨質地，上唇瞬間就能隱形唇紋並深度修護~它那種如紅絲絨般高級的啞緻霧光，不只擁有8小時輕盈持色的續航力，今年大勢的「煙灰粉」色系更是揉合了知性灰調與玫瑰溫柔，一抹就能精準修飾亞洲暗沉膚色，展現慵懶又神祕的高冷甜氣質。

sisley植物紅絲絨奢霧唇膏#11、#20／1,900元（圖／品牌提供）

嬌蘭：香氛界的科技革命，首款「無酒精水基底」珍珠香氛問世

如果妳認為香水只是氣味，嬌蘭這款全球首創的「花草水語潤膚珍珠淡香精」將顛覆妳的認知，它革命性地捨棄了傳統酒精基底，利用微晶珍珠科技將高濃度香氛精華封存在天然藻萃珍珠中，並完美分散於充滿保濕功效的水基底裡；這種科技不僅解決了酒精可能帶來的刺激感，更讓香氣以最純粹、溫和的形式與肌膚融合，當妳噴灑出的瞬間，細緻的微晶珍珠會轉化為清爽的水感質地，為香氛工藝開創了前所未有的「養膚級」新高度。

嬌蘭花草水語潤膚珍珠淡香精125ml／6,450元（圖／吳雅鈴攝）

這款珍珠淡香精最迷人之處，在於它將嗅覺饗宴轉化為觸覺的奢華享受~只需將質地輕輕按摩於肌膚，原本半透明的珍珠就會釋放香氣，並與植物性甘油、花水融合成一層絲滑的保濕薄紗，讓肌膚在散發迷人氣息的同時也變得柔嫩水亮。無論是陽光感十足的「漫天繁花」還是帶有晨露質感的「晨霧玫瑰」，這種如第二層肌膚般的親膚觸感，讓噴香水不再只是妝點儀式，更成了深層療癒的肌膚護理，完美詮釋了2026年「由內而外」的美力趨勢。

將香氛與護膚完美融合的花草水語潤膚珍珠淡香精，噴上後直接輕柔按摩肌膚，就能聞到隨之釋放的迷人香氣。（圖／吳雅鈴攝）

這次的三款經典香調：漫天繁花、晨霧玫瑰、琢白岩蘭，也能分別找到相對應的淡香水跟護手霜喔。（圖／吳雅鈴攝）





