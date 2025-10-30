養豬協會建議阿兵哥幫忙消化30萬禁宰豬！網轟：阿兵哥不是廚餘桶
[Newtalk新聞] 台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中華民國養豬協會28日建議幫監獄加菜或找阿兵哥幫忙消化豬肉，不過遭國防部婉拒，稱目前副食供應站冷凍豬肉存量充足，而網友也直言「為什麼有事就要找阿兵哥？有對人家很好嗎？」
中華民國養豬協會28日拜會朝野黨團，針對豬隻禁宰15天累計的30萬隻豬，呼籲黨團協助消化，建議「30萬隻豬一定要消化，我們跟矯正署說一下，看守所，監獄都吃很差，幫他們加菜，阿兵哥吃豬排，30萬隻一個月就吃完了」。
針對請阿兵哥消化豬肉的建議，國防部指出，目前副食供應站冷凍豬肉存量充足，各伙食團以滿足官兵營養均衡及衛生健康為原則，同時國軍冷凍生鮮肉品採公開招標採購，投標廠商須備有「屠宰場登記證明」，且販售肉品必須為CAS（台灣優良農產品標章）認證產品。
對於養車協會的建議，網友紛紛留言「軍人欠你們的喔？叫盧媽媽吃啊」、「阿兵哥不是你們的廚餘桶，每次有什麼崩盤都要國軍吞下去，怎麼不崩盤個肯德基麥當勞」、「為什麼不是台中市政府買下來給台中政府人員跟市民吃？」
