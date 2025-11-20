養豬協會理事長批中市府後遭寄超速罰單搞烏龍 中警：撤銷並追究疏失

記者陳佳鈴／台中報導

潘的賓士在11月1日行駛於台中市沙鹿區台灣大道，因超速20公里被開罰1600元，仔細看照片中是機車，但潘的賓士車活動範圍僅在屏東，怎會出現在台中（圖／當事人提供）

中華民國養豬協會理事長潘連周於豬瘟疫情爆發時，抨擊台中市府「瀆職」；未料，家住屏東縣潮州鎮的他，竟然收到來自台中市的1600元罰單，直指他的賓士在台中超速20公里；怪的是罰單上的照片是機車，警方最終坦承疏失，摸摸鼻子撤銷罰單，離譜烏龍被笑稱是「盧媽媽秋後算帳」。為何會出現這種烏龍？台中市警局交通大隊也表示，已主動撤銷錯誤舉發，並將追究相關人員責任；另外針對電話回應態度不當部分，已啟動行政檢討，追究相關人員責任，並強化員警教育訓練。

廣告 廣告

身為中華民國養豬協會理事長潘連周想必火氣很大，屢屢上媒體版面，抨擊台中市府廚餘管理、連善後補救都慢半拍，盧秀燕根本「瀆職」。沒想到豬瘟才剛剛落幕就收到「大禮」！

潘連周擔任議員時的服務處主任、現任潮州鎮彭城里長劉國成昨（19）日到鎮公所洽公，拿到一張潘連周的罰單，內容指出潘的賓士在11月1日行駛於台中市沙鹿區台灣大道，因超速20公里被開罰1600元，仔細看照片中是機車，但潘的賓士車活動範圍僅在屏東，怎會出現在台中？本以為是車牌被偽造，但罰單卻清楚註明車種是「自用小客車」，因此致電交通分隊討說法，卻被以「自行舉證再循程序申訴」回應，當了冤大頭還得自己收拾殘局，有夠擾民！

對此，台中市警察局交通大隊也說明，有關本案員警作業疏失部分，本分局已主動撤銷錯誤舉發，並將追究相關人員責任；另該部普通重型機車違規情形，將依規定另行舉發。

另外員警電話回應態度不當部分，已啟動行政檢討，追究相關人員責任，並強化員警教育訓練，以維持良好製單及服務品質。

更多三立新聞網報導

苗栗市場驚傳偷拍狼！女攤商如廁「驚見門縫有手機」嚇壞

深圳模特兒大賽冠軍「外界驚掉下巴」 網諷：根本廣場大媽

4歲童2度腹痛求醫 家屬控「醫護未驗血打點滴」轉診時途中竟離奇身亡

「人人犬舍」首波20犬開放認養 鍾東錦重大宣示：設立「寵物陽光樂園」

