養豬協會理事長批豬瘟瀆職收到「烏龍罰單」 中市警局：作業疏失

中華民國養豬協會理事長無辜收罰單，中市清水分局長說，作業疏失、已主動撤單。（圖：中市警局提供）

中華民國養豬協會理事長潘連周日前在非洲豬瘟事件中，曾批評中市府瀆職，日前他在屏東的汽車，無辜收到台中市警方開出的機車罰單，友人笑稱可能是秋後算賬。台中市清水警分局今天（21日）表示，該汽車與別人的機車號碼相同，是員警交通違規舉發單的作業疏失，已主動撤單。

媒體報導，台中市爆發全台首例非洲豬瘟，中華民國養豬協會理事長潘連周曾不滿中市府廚餘養豬管理、善後及補救動作，數度批評中市府涉及「瀆職」，不料，19日收到台中市警局開出的罰單。罰單照片是11月1日行駛在台中市沙鹿區台灣大道上的一部機車，因超速20公里，開罰台幣1600元。潘連周傻眼，他在屏東的是賓士汽車，汽車、機車差這麼多，居然被台中警局開罰單，友人打趣說，可能風頭過後被秋後算帳。

廣告 廣告

台中市清水警分局長鄭鴻文今天受訪表示，員警在交通違規舉發單作業疏失部分，已主動撤單，將追究相關人員責任，至於，普通重型機車違規情形，會依規定另行舉發。至於，潘連周太太曾致電交通分隊詢問，警方答覆，自行舉證再循程序申訴，鄭鴻文說，員警電話回應態度不當部分，已啟動行政檢討，追究相關人員責任並強化員警教育訓練。

為何發生製單錯誤，鄭鴻文指出，因為汽車和機車的號碼，完全一樣，作業系統上，很少發生這種錯誤，日後在審核上會加強稽核。（寇世菁報導）