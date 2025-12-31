養豬場差點變成養貓場？！浪浪免費絕育計畫幫助牠們不再「生生不息」，讓豬農繼續安心養豬

👨‍🌾：「喂～我是養豬場啦，我這邊的浪貓，生出了一大窩的小貓，能不能幫幫我？

」

​

原來幾個月前，有幾隻流浪貓闖入他的養豬場，這裡能夠遮風避雨，對貓咪來說是個能好好生活的地方。而豬戶主人也看貓咪們可憐，沒有驅趕牠們，就這樣讓牠們跟著豬隻一起生活。

日子一天天過去，突然有一天，他發現角落裡多了幾個小小的身影！

原來，貓媽媽在豬場內生下了小貓。新生命的意外誕生，讓豬農感到擔心，養豬場並不是適合貓咪長大的地方，太多危險、太多未知，而且光是照顧豬隻就耗盡他所有的力氣，根本沒有餘力照顧這些小貓，也害怕小貓會在這裡發生意外😢

於是，他馬上付諸行動，得知台灣之心愛護動物協會有免費的「紮浪浪計畫」可以申請，便鼓起勇氣，撥通了協會的電話， 希望能替貓咪們畫下繁衍循環的終點， 替牠們開啟另一條更安全、不再流浪的路。

謝謝這位豬農溫暖的善舉，願意為浪浪們改變無止境的繁衍與辛苦命運，若您身邊也有相似的情況，歡迎撥打我們的專線，由「紮浪浪計畫」陪你一起終止牠們生生不息的命運。

▌什麼是紮浪浪計畫？要怎麼使用？

📍紮浪浪計畫

為了讓更多人參與流浪犬貓絕育行動，避免「有心誘捕，卻苦於絕育費壓力」的困境，紮浪浪計畫結合熱心民眾、捐款人與動物醫院三方，提供流浪犬貓絕育補助。

電話申請絕育補助後，即可將浪犬貓送至與協會合作的動物醫院，完成絕育並施打狂犬病疫苗。紮浪浪計畫讓您無論身處台灣何處，都能無後顧之憂地扭轉牠們生來流浪的命運！

📍紮浪浪計畫申請流程

1. 電話申請

電話：04-2626-1478 分機 1 台灣之心愛護動物協會

（週一至週五 9:00-12:00、13:00-17:30）

2. 了解計畫

請預留 15 分鐘的通話時間，了解計畫使用規則。

3. 致電醫院

與合作動物醫院預約手術時間。

4. 勇敢抓紮

捕捉犬貓，並於預約手術的時間將動物送到醫院。

📍計畫補助內容：

✔️補助對象：

■絕育後將原放的流浪犬貓（無飼主）

■以母犬、母貓、公貓為限，公狗不施作

✔️補助範圍

■絕育手術費用

■狂犬病疫苗

🔎歡迎將紮浪浪計畫的資源分享出去，讓更多人投入抓紮的行列！

▌來自各界善心捐款的犬貓絕育計畫－邀請您一同參與，終止流浪

台灣之心龐大的遊蕩犬貓絕育經費，皆是來自各界善心人士的小額捐款積沙成塔。誠心邀請您一同與我們邁向改變的道路，為台灣成為人與動物和平共存的土地的願望，增添希望的光芒！

〈2026浪心暖暖〉暖心義賣中．期間限定至2026／02／01止

義賣除了有年節必備且款式豐富的春聯、紅包袋外，還有除舊佈新家居用品：門簾、擦手巾、吸水軟墊…，邀請大家一起用一份義賣品、交換一份浪浪的愛❤️

◆〈2026浪心暖暖〉線上義賣，所得全數助浪浪絕育：https://s.hotac.org.tw/8dhv95

▲募集絕育費用！《2026浪心暖暖》義賣即日起至2026/02/01

▲全新設計台灣製《好日子門簾》，讓幸福從門開始。(圖片為櫻花漫舞貓咪款)

▲2026桌曆義賣中，跟貓狗一起呷甜甜過過一年

看到這麼多義賣品，選擇障礙發作怎麼辦?

別煩惱！讓我們用一個簡單的心理測驗幫你選出適合的義賣品‼️

▌一起進到魔法世界，測出適合的義賣品🌌

▲開啟心理測驗，找出最速配的義賣品💯

開啟心理測驗《你是哪種浪浪魔法師？》，

透過冒險測試，找出你與浪浪最契合的魔法屬性，

也會知道哪一件義賣品能成為你的「魔法道具」！✨

◤來吧，勇者！魔法世界等你探險◢

轉生到浪浪的魔法世界👉https://s.hotac.org.tw/8ge49z