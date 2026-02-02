養豬場縮減前景不樂觀？農業部：趨向專業及規模經濟化

農業部表示，儘管飼養場數下降，整體豬隻在養頭數仍維持穩定水準，產業集中化、專業化及規模經濟程度提升，有助強化防疫管理。（本報系資料照）

國內養豬場近年持續減少，有產業人士認為係因產業前景不明、非洲豬瘟疫情等因素導致，但農業部表示，養豬產業結構調整並非近期現象，自104年起即呈現場數逐年減少，但平均飼養規模穩定提高，每場平均飼養規模由711頭提升至992頭，成長幅度近四成，顯示養豬產業朝向專業化與規模經濟化發展。

農業部強調，近年在民眾重視環境品質、極端氣候衝擊加劇，以及台灣人口密集土地資源有限等背景下，養豬產業隨整體社會發展，逐步調整與結構優化，屬正常且正向之轉型現象。相關趨勢早於廚餘養豬政策調整前即已持續多年，並非因廚餘養豬政策變動所致。

農業部說明，隨著環保標準提升與設施現代化需求增加，小規模養豬場因世代交替與資本投入逐年增加等考量逐步退場。同時，大型專業養豬場透過密閉式環控畜舍、節水高床設施、糞尿水資源化及沼氣再利用等設施設備投入，提高生產效率並降低環境衝擊。

儘管飼養場數下降，整體豬隻在養頭數仍維持穩定水準，產業集中化、專業化及規模經濟程度提升，有助強化防疫管理、降低單位飼養成本及提升整體產業競爭力。

農業部強調，未來將持續輔導養豬產業，推動「精準飼養」、「循環減碳」與「韌性永續」政策，協助產業在兼顧環境責任與生產穩定下持續升級，確保國產豬肉長期維持約八成自給率及民生供應無虞。

