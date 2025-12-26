養豬場轉型升級 苗栗推廣國產豬

苗栗縣養豬協會26日舉辦台灣國產豬肉與地方品牌畜產品推廣行銷記者會。（記者謝國金攝）

記者謝國金∕苗栗報導

苗栗縣養豬協會二十六日在頭份市尚順君樂飯店一樓大廳舉辦台灣國產豬肉與地方品牌畜產品推廣行銷記者會，強調台灣豬肉不含瘦肉精，無藥物殘留，讓消費者買的安心、吃的放心，並以實際行動支持台灣養豬產業。

苗栗縣養豬協會表示，台灣養豬產業近年來推動「養豬場現代化轉型升級」，大幅度升級導入整合型設施，包括負壓式密閉水簾畜舍、節水高床、高科技自動化省工設備、沼氣發電及太陽光電之綠能畜舍。

廣告 廣告

苗栗縣養豬協會廖秀紅理事長表示，非常感謝農業部、中央畜產會、苗栗縣府及中華民國養豬協會等攜手帶領養豬產業躍升：除養豬場現代化轉型升級，另建構生鮮豬肉販售通路溯源管理，讓消費者了解肉品來源，提高國人對國產健康豬肉信心與認同。

苗栗縣養豬協會曾惠玲總幹事也表示，為了提升苗栗縣豬肉品質與競爭力，養豬協會在輔導縣內養豬產業升級、轉型，不遺餘力。有諸多顯著成果：沼液沼渣農地肥分使用、產地標示、符合放流水作植物澆灌、畜牧業死廢畜禽清運、工農攜手畜牧資源再利用-植種汙泥長期推動、超市生鮮肉品冷藏及冷凍區隔、行銷推廣品嘗活動等。

今年十月台灣確診首起非洲豬瘟案例，中央於當天立即啟動全國性防疫應變措施：全國豬隻禁運禁宰自十月二十二日至十一月六日為期十五天、全國禁用廚餘養豬。與此同時全國上下同島一命，防疫形同作戰，所幸經過近十五天全台豬場的查訪，我們守住單一案例未擴散，終達到清零目標，值得讚許。