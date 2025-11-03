即時中心／廖予瑄報導

追查豬瘟源頭！中央災害應變中心今（3）日召開記者會，指揮官、農業部次長杜文珍表示，根據疫調小組調查結果，推測非洲豬瘟病毒可能來自「廚餘」。對此，台中市環保局回應，梧棲清潔隊沒有載運廚餘到C養豬場，將追查業者涉申報不實，「依法最高可處300萬。」

環保局表示，梧棲區清潔隊供應熟廚餘給「廚餘再利用」的畜牧場，且均依規採公開標售；該案例場得標後，自行派車至梧棲清潔隊部收運廚餘，環保局強調，並非由梧棲清潔隊派車載到案例豬場，更沒有載運到C養豬場的情形。

廣告 廣告

「得標養豬場每次收運廚餘後，均要簽名以示負責」，因此對於養豬業者是否有冒名不實情形，環保局目前已調閱監視器，將依法追查究辦；並將追查案例場是否分送廚餘給C養豬場，造成後續申報不實，「將依廢清法查辦，若確屬違規最高可處300萬元罰鍰。」

另外，環保局也指出，C養豬場雖然有取得廚餘再利用許可，但C養豬場是否涉及冒名使用梧棲清潔隊的廚餘，卻未如實申報，將進一步查處，同樣可依廢清法裁處，最高可處300萬元罰鍰。

原文出處：快新聞／養豬場「冒名」拿廚餘引爆豬瘟？ 環保局怒：最高罰300萬

更多民視新聞報導

捲小王風波！王子經紀公司發聲了 「即日起停止所有演藝事業及活動」

扯！女夜間開車大燈不亮收罰單 隔天警竟到府強拆車牌

網友提議中正紀念堂改「這名字」 喊話：轉型正義最後一哩路

