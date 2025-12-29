養豬戶注意！明年起廚餘養豬須裝監控與 GPS

環境部今日公告修正相關規範，明年1月1日起，廚餘養豬場完成裝設溫度及影像即時監控設備，才可以廚餘養豬，而所有載運廚餘的車輛需裝設GPS。（示意圖／本報資料照片）

配合民國116年全面禁止廚餘養豬，農業部規畫明年推動全國廚餘養豬場轉型為飼料場，期間僅開放事業廚餘餵豬，環境部今日公告修正相關規範，明年1月1日起，廚餘養豬場完成裝設溫度及影像即時監控設備，才可以廚餘養豬，而所有載運廚餘的車輛需裝設GPS。

環境部12月中旬預告修正「共通性事業廢棄物再利用管理辦法」第4條附表及「應裝置即時追蹤系統之清運機具及其規定」公告事項第2項，今日公告115年1月1日起實施。

環境部說明，行政院已於日前宣布將全面禁止廚餘養豬全國轉型最後期限明訂為115年12月31日，因此欲在轉型期間繼續使用事業廢棄物廚餘的養豬場，應於114年12月31日前完成裝設溫度及影像即時監控設備，才可廚餘養豬。屆期未完成設置，原核准直接再利用於飼料用途的文件自設置期限屆滿翌日起失效，且不得再從事該用途的再利用行為。

環境部表示，本次修正新增清除動物性廢渣、廚餘二項廢棄物納入應裝置即時追蹤系統清運機具廢棄物種類，並擴大非屬廢清法指定公告應申報事業，其清運動物性廢渣、廚餘廢棄物種類清運機具亦應裝置即時追蹤系統。

環境部表示，也規範高溫蒸煮時應持續攪拌，並維持蒸煮溫度於攝氏90度以上，蒸煮至少1小時以上。此外，清運廚餘至再利用機構的清除機具，如合併清除非屬一般廢棄物清除處理方式附表一規定得直接餵飼豬隻廚餘，再利用機構應拒絕收受且不得進行該用途的再利用行為。

