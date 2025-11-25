養豬業轉型 卓揆預告12/7出招

屏東縣政府查獲一處養豬場餵養豬隻廚餘，封鎖蒸煮槽禁止使用。

國內活豬重新恢復拍賣及屠宰。養豬協會二十五日舉辦宣導會，呼籲民眾多吃台灣豬肉，支持台灣豬農。行政院長卓榮泰也預告十二月七日下個階段後，盼用新的方式讓養豬事業再次轉型升級。

之前因非洲豬瘟，所有活體豬禁運、禁宰十五天；根據農業部畜牧司統計，解封後前三天交易豬價平均每公斤漲破一百元，之後則在九十元上下。

養豬協會舉行台灣豬安心吃推廣品嘗宣導活動。協會理事長潘連周指出，解封時豬價一定較高，後來偏低，這兩天稍回升。豬農希望豬價不要低於成本，能維持每公斤九十元以上，最理想是每公斤九十四元。

卓榮泰出席農業部全國十大績優農業產銷班表揚典禮則指出，政府努力在十二月七日下個階段後，透過更新的方式，讓養豬事業再次轉型升級，希望三個月內達到最好成績，可以再向國際展現最好吃的台灣豬肉。

卓榮泰也在立院答詢表示，行政院正在針對未來廚餘政策做全面性檢討，必須在半個月內要有所決定。環境部長彭啟明說，目前行政院正在進行協調會議，若要完全馬上禁用廚餘，去化壓力會非常大，因此希望設定一個落日時間。

而屏東縣政府十七日查獲屏東市王姓養豬戶餵養豬隻廚餘。該場飼養肉豬五百九十頭，依違反《動物傳染病防治條例》重罰六十萬元及違反飼料管理法裁處二十萬元，除限制場內豬隻上市外，並取消禁用廚餘期間之飼料差額及廚餘清運油資等補助。