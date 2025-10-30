養豬產業看過來！農業部祭11億豬瘟補貼「飼料差額每頭補300元、肉攤暫停營業補3萬元」...預計下星期一接受申請

台中爆發出非洲豬瘟，6萬多名相關產業民眾受到影響，農業部今（30）日在行政院會中祭出補貼方案，在禁運廚餘期間改用飼料、每頭豬補助300元，對一集生產鏈從業人員也有補貼，譬如暫停營業的肉攤可領到3萬元等。農業部長陳駿季表示，初估預算規模為11億元，預計下星期接受申請。

卓榮泰今日在院會中裁示，豬隻禁運禁宰期間，影響養豬產業經營及相關從業人員的生計，中央推出產業輔導支持措施，除對廚餘養豬場轉型之飼料差額補助，更提供豬農、承銷人、肉品市場、屠宰場及攤商等一級產業鏈從業人員、業者之輔導補助方案，請農業部、經濟部儘速完成相關程序，早日展開各項補助之受理申請，讓政府補助迅速到位。

農業部防檢署組長林念農後續在記者會說明，在廚餘養豬飼料差額、廚餘清運油資補助方面，在禁運廚餘期間的15日內改用飼料，每頭豬隻補助300元，另外協助清運廚餘部分，依照登記飼養規模分為四個級距，每場8000到每場1萬8000元。

另外，針對一級生產鏈從業人員、業者的輔導補助，包含養豬農民、屠宰場、傳統肉攤等，譬如對養豬農民來說，會補貼禁運期間額外衍伸延長上市的豬隻飼料費用每頭810元、補貼肉品市場的營運成本租金收入損失最高20萬一場、補貼屠宰場一頭豬280元補貼、補貼傳統肉攤在禁運禁宰期間暫停營業的收入損失3萬元。

林念農並說，疫情期間為了鼓勵通報，鼓勵豬農及早通報每案給予5000元獎勵。

農業部長陳駿季則說，整個補助預算規模初估近11億元，後續相關作為，預計在下個星期一會接受申請，他並表示，以養豬產業來說，此次豬瘟有6萬4000人左右受影響。

（圖片來源：行政院）

