養貓人注意！家貓未植入晶片明年元旦起開罰 最高1.5萬元

養貓人士注意！農業部今年開始實施規定，為防止隨意棄養、未絕育造成繁殖問題惡化等，飼主必須為家貓植入晶片並辦理寵物登記，但僅宣導未開罰，罰則將於明年元旦起生效，違反規定者最高可處新台幣1萬5000元罰鍰，並得限期令其改善，強化飼主責任。

（示意圖／Getty Images）

依據《動物保護法》，2008年起飼主必須為犬隻植入晶片，並辦理寵物登記，違反規定者可處3000元至1萬5000元罰鍰。114年1月1日開始也納入家貓，但相關罰責115年1月1日才生效，罰鍰相同。

農業部每兩年辦理一次寵物統計，最近一次是112年，全台約有131萬隻，113年共14萬6430隻已植入晶片，宣導一年後增加至16萬4388隻。

農業部為強化家貓飼主責任與管理，113年12月16日公告修正「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，增列貓為應辦理登記之物種。

農業部指出，貓隻植入晶片辦理寵物登記，除提高走失後尋回機會外，登記資料可制度化管理貓隻絕育情形，通過法規適度遏止隨意棄養、未進行絕育的行為，避免因未絕育造成非法繁殖、買賣、流浪貓問題惡化。

根據動保法規定，115年1月1日起，家貓未完成植入晶片及登記者，處3000元至1萬5000元罰鍰，並得限期令其改善；經限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰。

張小姐飼養過6隻貓，全部都結紮，只有1隻植入晶片，她說，這隻是2年前收養的，當初因家裡已有5隻貓，看到這隻流浪貓時，不忍其在外流浪，先整理後帶回家，並安排送養。為避免遭到棄養，她決定幫貓咪植入晶片，但後來送不出去，乾脆自己養，現在家中剩下3隻貓，其他都養到10幾歲終老，照顧得非常周全，不會發生走失及棄養，沒必要植晶片。

陳先生養3隻貓，全部完成結紮，2隻來自收容浪浪的單位，都已植入晶片，認養時將飼主名稱從收容單位改為自己的名字，另一隻則是在路邊撿到，養了快6年。他說，住家在大樓，電梯是密閉空間，樓梯間的門很厚重，貓咪推不開，住家門窗均安裝防任意開啟設施，貓咪很安全，沒想過需要植晶片。