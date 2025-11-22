養貓咪送老鼠？小貓每日「帶禮物」回家讓主人哭笑不得

由「金獎製造機」A24傾力打造的浪漫奇幻愛情喜劇《換乘真愛》，是人氣美劇《指定倖存者》（Designated Survivor）編劇派翠克康南恩（Patrick Cunnane）的最新編劇力作。故事靈感源自他長年縈繞心中的一個問題——「當一名女子在離世後到了『來世』，必須在年輕時於戰爭中逝去的第一任丈夫，以及與她攜手共度一生的第二任丈夫，這兩人之間做出選擇，她會怎麼決定？」這個動人的構想深深觸動了他，讓他隨即將想法分享給好萊塢知名監製兄弟檔提姆懷特（Tim White）與崔弗懷特（Trevor White），三人腦海中立刻浮現出電影畫面，因此火速展開劇本創作，開啟這場關於「愛與永恆」的奇幻旅程。 電影中的人們，離世後將會抵達介在今生與永恆世界的「靈魂轉運站」，這裡有總是爆滿的「沒有男人的世界」，有競爭不斷的「資本主義世界」，也有不需要醫療經驗即可加入的「醫療世界」，等等各式各樣的永恆可能性。不僅如此，人們還有專屬的「來世引導員」從旁協助，並在七天內選出最適合自己的永恆世界。透過派翠克的妙筆打造，拉扯著主角兩段動人愛情，以及跟現實世界運作相似的轉運站，不僅娛樂性十足，奇幻設定更是令人印象深刻，也讓本作在2022年入選好萊塢最受歡迎且備受期待的「劇本黑名單」。 接著，他們邀請曾以《喪屍病狂》（The Cured）與《酷愛自修室》（Dating Amber）嶄露頭角的愛爾蘭導演大衛弗萊恩（David Freyne）執導並共同撰寫劇本，為故事注入獨特的幽默與情感深度，同時將整個「來世世界觀」構築得更加細膩而完整。尤其全片圍繞在女主角與她生命中最重要的兩個男人之間的情感糾葛，以及她在愛與永恆之間所面臨的抉擇，導演特別設計讓她的情感線與兩任丈夫緊密交織，透過細膩的互動與衝突，展現出愛情的兩難與時間對情感的改變。這不只是關於「選擇誰」的故事，更是一次對愛、陪伴與幸福定義的深層探問。至於「幸福究竟是什麼模樣」也是全片另一核心命題，透過片中那些荒誕卻極具創意的「永恆世界招募廣告」，以及無限多樣的死後世界設定，編劇以輕盈卻犀利的筆觸，探索幸福的多重樣貌——也許幸福是逃離現實的片刻喘息，也可能是小眾卻真實的心靈安放。 由於「轉運站」是一個沒有具體地點的空間，一切都是經過精心設計，它並非真實存在，而是為了「兜售永恆」而打造的完美場景，因此，整個世界必須帶有明顯的人工痕跡。曾主修製作設計的導演對此靈感泉湧，他將車站的秩序感、博覽會的開放氛圍，以及飯店的舒適格調巧妙融合，讓轉運站既具規模又充滿機制美，同時放大靈魂在「選擇永恆」時的壓力。手繪質感的天空、從喇叭傳出的鳥鳴聲，這些極度人工的構成，也象徵人們被困在「生與死之間」的虛幻狀態。透過出色的美術與視覺設計，本片成功將這座靈魂得以進出、來世得以運轉的「轉運站」具象化，呈現一場只有在大銀幕才能完全感受的藝術奇觀。 譜出全片浪漫奇幻三角戀的演員，正是由「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）為核心，並請到《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）麥爾斯泰勒（Miles Teller）和《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）卡倫透納（Callum Turner），三人激盪出複雜又動人的情感火花。此外，本片還邀請到「奧斯卡得主」達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）和喜劇演員約翰爾利（John Early）幽默詮釋來世引導員，為故事增添輕鬆笑料。豪華卡司齊聚，共同演繹引人入勝且情感衝擊力十足的愛情喜劇，絕對是讓觀眾笑中帶淚、回味無窮的年度必看奇幻愛情鉅作。 上映日期：2025-11-28

Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 8 小時前