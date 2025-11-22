養貓咪送老鼠？小貓每日「帶禮物」回家讓主人哭笑不得
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導
國外一名女子近日分享自家貓咪的有趣行為，引起網上熱議，她表示自己某日在清晨準備早餐時，意外在洗碗槽中發現一隻活生生的大老鼠，當場被這突如其來的「驚喜」嚇得當場手足無措，事後她才得知，原來這隻老鼠是愛貓一大早送上的「戰利品」，讓她感到哭笑不得。
該名女子表示，家裡的貓咪其實起初是在朋友家領養回家，牠平日裡便展現出強烈的狩獵本能，經常會在院子附近抓癩蛤蟆、老鼠以及蟑螂等小動物，對此女子笑稱，雖然自己偶爾會被嚇到，但也明白貓咪是在「表功」，希望能藉此獲得主人的稱讚，所以她從未對愛貓施以處罰。
事發當天，貓咪一如往常般在清晨外出巡邏，疑似在廚房附近成功捕捉到老鼠，並依照貓咪習性將「獵物」帶回家，當女子走近流理台準備料理早餐時，突然看到水槽裡一隻仍在動的老鼠，情緒瞬間崩潰，嚇得「鍋碗瓢盆」全都掉到地上，而貓咪則一臉驕傲地站在旁邊，仿佛正等待主人表揚。
故事曝光後，立刻引起廣大網友們迴響，許多人既同情又好笑紛紛留言「貓咪的捕獲能力太強」、「差點會嚇死」、「這就是貓貓愛你的方式」、「好孩子拜託你別再抓了」，也有不少飼主分享自身的類似經驗，感嘆表示「蟑螂等小動物就算了，老鼠真的不行啦哈哈」。
