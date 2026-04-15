養貓空間大改造！ 運用「這7招」讓家變成貓咪的攀爬天堂

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火報記者 張舜傑/報導

養貓不一定需要大坪數空間，真正影響貓咪生活品質的，是環境是否符合牠們的天性，貓咪喜歡攀爬、觀察與躲藏，因此只要善用牆面高度與空間分層，就能打造出兼具活動與休息功能的環境。

第一招：活用牆面空間，建立連續跳躍路線

牆面是最容易被忽略的垂直資源，透過層板或跳台的配置，可以讓貓咪在不同高度之間移動，形成自然的探索路線，規劃時應以「可輕鬆跳躍的距離」為基礎，讓移動過程流暢不中斷。

窗邊觀察區、抓抓設施與躲藏空間，能同時滿足活動、行為需求與安全感。圖:istockphoto

第二招：打造高低層次，讓空間更有變化

單一高度容易讓環境缺乏刺激，透過低、中、高不同層級的設計，可以增加活動選擇，也讓貓咪在移動時更有方向感，層次分明的空間，也能提升停留與探索意願。

第三招：設置制高點，滿足觀察與安全感需求

高處平台對貓咪來說是重要據點，不僅能休息，也能觀察環境動態，當牠們能掌握周圍狀況時，情緒會更穩定，也更願意長時間停留在該區域。

第四招：結合窗邊區域，提升環境豐富度

窗邊能提供自然光與外界視覺刺激，是貓咪非常喜歡的區，若能設置跳台或平台，讓牠們安全靠近窗戶觀察外界，不僅能延長活動時間，也有助於消耗精力。

第五招：加入抓抓設施，轉移行為重點

抓抓柱或抓板能滿足磨爪需求，同時避免家具被破壞，將抓抓設施配置在動線轉折或活動頻繁區域，更容易被自然使用，形成良好的行為引導。

第六招：保留躲藏與休息空間，平衡活動與放鬆

除了活動區域，也需要安靜的休息空間，例如紙箱、貓窩或半封閉角落，當環境同時具備探索與退避空間，貓咪會更有安全感，情緒也更穩定。

第七招：串聯整體動線，提升使用效率

單點設置容易造成使用率不均，將各個平台串聯成連續動線，能讓貓咪自然移動與探索，當空間具備完整路線，整體活動量也會更平均。

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不過，所有跳台、層板與固定設施，都必須確保穩固牢靠，並定期檢查是否有鬆動或損耗，高度與距離需依照貓咪年齡與體能調整，避免過高或過遠造成跳躍失誤，窗戶與陽台區域必須加裝防護網，防止意外墜落，對於幼貓、老貓或關節較弱的貓咪，更應降低高度與跳躍難度，確保使用安全。

要特別留意所有設施需確保穩固，並依年齡調整高度，窗戶與陽台也應加強防護。圖:istockphoto

從空間設計出發，讓小套房發揮最大潛力

透過高度利用、動線規劃與功能分區，小空間也能變成貓咪理想的生活環境，當設計貼近天性，貓咪會更願意探索與停留，整體生活品質也會明顯提升。