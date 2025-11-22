養貓養狗別再犯！改掉這「3個」習慣讓毛孩更快樂！

火報記者 張舜傑/報導

對毛孩來說，一些看似無害的相處方式，其實會默默增加牠們的壓力，如果能注意到這些細微習慣並稍作調整，就能讓牠們的生活品質就能大幅提升，也能讓牠們更信任、更依賴主人。

忽略牠們的日常節奏，其實是在增加壓力

對貓狗而言，「規律」就是安全感的來源。當生活節奏忽然被打亂，例如今天晚回家、突然更改用餐時間，或是隨心所欲地中斷牠的休息，都可能讓毛孩感到焦躁。尤其對貓咪而言，固定的時間與環境能讓牠們覺得生活可預測；對狗狗來說，每天相同的散步與活動安排能讓牠更安心地面對一天。讓牠們知道「接下來會發生什麼」，其實就是最簡單的安撫方式。

過度主動的擁抱與干擾可能會讓毛孩不舒服，尊重牠們的界線才能建立更好的關係。圖:istockphoto

過度熱情的互動，反而讓牠們不知所措

人類常以擁抱、撫摸、逗弄來表達愛意，但這些行為並不一定符合貓狗的喜好。貓咪多半不喜歡被長時間抱著，而狗狗也並非每次都想被撲過來摸頭。當飼主不顧牠們的狀態強行互動，例如牠正在睡覺卻硬要搖醒、正在吃飯卻把牠抱起來或用手碰牠的食物，都可能讓牠們產生壓力。

更重要的是，這些行為會削弱牠們的信任感，使牠們開始避免接近主人。理想的方式，是觀察牠們是否主動靠近、是否放鬆，再適度給予互動，讓牠們知道你的陪伴是舒服而不具威脅的。

把「無害的小動作」當成玩具，其實是在累積危險

不少飼主會用手指逗貓、讓狗狗追著拖鞋跑，或隨手把塑膠袋、繩子、橡皮筋丟在地上，覺得反正牠們玩一玩就好。然而這些看似無害的物品與玩法，卻可能埋下危險。對貓咪而言，手指被視為獵物，若習慣追咬人的手，長久下來容易形成攻擊習慣；而塑膠袋、細繩更可能造成誤食或勒傷。

對狗狗來說，用拖鞋或衣物當玩具，會讓牠以為所有家中物品都能拿來咬，形成日後難以改掉的破壞行為。給牠們安全、耐咬、適合的玩具，比什麼都重要，也能讓生活更健康又無憂。

看似無害的小動作也可能造成危險或不良習慣，提供安全環境與適當玩具才是最好的照顧方式。圖:istockphoto

尊重、觀察、理解，是飼主最重要的功課

養貓或狗並不是只要餵飽、陪玩就好，而是從牠們的需求出發，調整自己的生活方式。只要能改掉這些常見的小習慣，毛孩的壓力會明顯下降，也會更願意依靠你、親近你。當牠們感到安全、放鬆並被尊重時，才是真正快樂的開始 !