養貓養狗差在哪？一次看懂這「3大」習慣差異：睡眠、社交與運動量都大不同 !

火報記者 張舜傑／報導

養寵物前，了解貓狗的生活習性非常重要。牠們在作息、互動方式與活動需求上存在明顯差異。認識這些差異能幫助飼主更有效安排居家環境、互動方式與照護策略，避免因誤解行為而造成壓力或摩擦。

睡眠模式差異明顯

貓咪是典型的「短睡多眠型」，每天睡眠時間可達12至16小時，且喜歡分散在不同時段小睡，牠們偏好安靜且高處的環境，以保護自己不受干擾，相較之下，狗狗的睡眠模式較接近人類，通常一次睡眠較長，但每天睡眠時間約12小時，比貓咪略少。狗狗也更容易配合飼主作息，夜間能保持安靜，而貓咪夜間活動頻率往往更高，容易出現「夜貓子」行為。

狗狗群居性強，喜歡互動與遊戲，缺乏陪伴容易焦躁；貓咪獨立，社交選擇性高，只與熟悉的人建立深厚連結。圖:istockphoto

社交互動需求差異

狗狗天生屬於群居動物，對社交依賴度高，牠們喜歡與家人互動、散步或參加遊戲，透過肢體接觸和聲音交流表達情緒，缺乏互動時容易出現焦躁或無聊行為，貓咪則較為獨立，社交需求低且選擇性高，牠們會與熟悉的人建立深厚連結，但也需要自己的空間，過多干擾可能引發壓力或躲避行為，因此，貓狗的陪伴方式需依照各自的性格與依附需求調整。

運動量與活動方式不同

狗狗通常精力充沛，尤其是中大型犬種，每天需要固定的運動量以維持身心健康，散步、追逐、互動遊戲是必須的日常，而缺乏運動可能導致肥胖或破壞行為，貓咪則活動量較彈性，偏好短時間高強度的「爆發型運動」，如奔跑、跳躍或抓撓，家中環境若缺乏垂直空間、抓柱或玩具，貓咪可能因精力無法釋放而出現焦躁或破壞物品的行為。

狗狗需每日固定運動維持健康，散步與互動遊戲必不可少；貓咪偏好短時間高強度活動，如奔跑跳躍。圖:istockphoto

了解貓狗在睡眠、社交與運動量上的差異，有助於飼主打造更符合牠們需求的居家環境，對狗狗而言，穩定作息、充分運動與互動是關鍵；對貓咪而言，提供多樣化的活動空間與自主休息區，能讓牠們保持心理與生理健康。掌握這些習慣差異，既能避免誤解行為，也能讓毛孩在家庭中獲得安全感與幸福感 !