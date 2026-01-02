養賽鴿掩護改造槍械 男子躲花蓮山區被查獲

刑事局南部打擊犯罪中心查獲曾姓男子躲花蓮山區改造槍械，現場查扣5把長槍，其中3把經鑑定具有殺傷力。（圖：刑事局南打提供）

刑事局南部打擊犯罪中心經過長期蒐證，查出花蓮一名男子以鴿舍為掩護，暗中非法改造槍械，辦案人員持搜索票前往查緝，當場查扣5把改造長槍，28歲的曾姓嫌犯供稱，改造槍枝是為了防身。

刑事局南部打擊犯罪中心指出，專案小組掌握曾姓男子的行蹤與改槍的地點，是在花蓮縣萬榮鄉一處偏僻山區，日前持搜索票前往查緝。

南打第一隊隊長曾德琳說，嫌犯刻意租用人煙稀少的山區農地，表面上養了一些賽鴿，實際上卻是以鴿舍為掩護，將鴿舍內部打造成工作區非法改造槍械；嫌犯並且養了3隻中型犬看門警戒，辦案人員前往查緝時，狗狗察覺到有外人靠近而狂吠不已，幸好員警及時攻進屋內，當場逮捕曾姓男子，並查扣5把改造槍械、鋼珠以及改造工具一批，經鑑識中心初步鑑定，其中3把槍具有殺傷力，嫌犯供稱，改槍技術是從網路上學來的，目的是為了防身，全案偵訊後移送地檢署偵辦。（溫蘭魁報導）