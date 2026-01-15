養身要通、養心要鬆：把健康放回日常的「第一步」

圖說》主治醫師李蒔青說明透過身心運動可提升BDNF、降低慢性發炎。〈土城醫院提供〉

文 / 張瓊芝 桃園市預防保健研究學會 創會理事長

很多人談養生，總在找「立刻見效」的方法；但身體真正喜歡的，往往不是猛藥，而是通暢與規律。你可以把健康想像成一條高速公路：車流順，整座城市就運作順；一旦道路壅塞，再好的資源也送不到該去的地方。

先從「通」說起。骨骼、肌肉若能維持正常不走樣，中樞與脊椎神經、血管、淋巴與體液的輸送比較不會受阻；反過來，如果長期姿勢歪斜、緊繃僵硬，某些部位被拉扯或壓迫，就容易讓那一帶「卡住」，身體也更容易以不舒服來提醒你：該活動、該伸展、該調整了。很多人把「酸、麻、沉、重」當成小事，其實它常是身體在說：路不通了。

在傳統觀點裡，常說「經絡、穴道不阻塞，氣血才能通暢」。你不一定要用很玄的方式理解它，把它翻成白話，就是：循環順、代謝順、排泄順，人就比較有精神，也比較不容易被小狀況拖累。

接著談「防線」。身體其實自帶一套層層把關的系統。第一道防線，很多時候就落在消化：吃進去的東西能不能消化、能不能吸收、能不能順利排出，影響很大。也因此，多數日常不適，往往先從調整作息與飲食開始；真的嚴重到需要用藥或手術，那通常已經是不得已的後段處理。第二道防線可以理解成肝臟的代謝與解毒能力；第三道防線則常與內分泌與壓力荷爾蒙的平衡相關。你會發現，這三道防線都跟同一件事有關：你怎麼吃、怎麼睡、怎麼過日子。

所以，「良好的飲食習慣」不是口號，它就是健康最實在的第一步。血液循環能不能乾淨順暢，血液裡的成分又跟你每天吃下去的東西密切相關：你吃得越接近原型、越少加工、越少多餘的糖與油，身體要維持穩定就越省力。當供應端（飲食）乾淨，運輸端（循環）順暢，很多器官自然能更輕鬆地完成工作。

談到「吃」，最容易踩雷的其實不是蛋白質本身，而是吃法與比例。蛋白質是修復肌肉的重要材料，但如果長期吃得太多、又缺乏蔬菜纖維與足夠水分，腸胃負擔可能變重；而對腎功能本來就不好的人，更需要依醫囑調整蛋白質攝取。至於烹調方式，與其糾結某一種營養會不會「一加熱就壞掉」，更實際的提醒是：少吃過度燒烤、油炸、焦黑、加工肉品，因為這些做法往往讓身體代謝更吃力。簡單煮、適度熟、少重口味，通常就是更友善的路線。

另外，很多慢性風險其實是「生活合併症」：錯誤營養、肥胖、血壓偏高、吸菸、缺乏運動、精神長期緊張等，這些因素常讓身體處在缺氧與慢性發炎的狀態，久了就容易把小問題養成大問題。你不需要一天到晚擔心疾病名詞，但可以把重點放在：少一點負擔、多一點修復。

飲食裡也有幾個「簡單但有效」的方向。像黃豆類含有卵磷脂，常被用來形容能幫助脂肪「乳化」，讓油脂代謝更順；如果你是肉吃得多、外食比例高的人，餐桌上加入豆腐、豆漿、毛豆等黃豆製品，會是一個很溫和的調整方式，而豆漿選無糖通常更好。再來是高纖飲食：纖維能幫助排便、也有助於膽固醇代謝與腸道環境，對體重控制與代謝狀態往往更友善。說到底，纖維就是在幫你把「第一道防線」守得更穩。

養生並不神秘，也不必走極端。把它拆成一句話就是：讓身體通、讓消化順、讓生活規律。每天少一點甜、少一點炸烤、多一點蔬菜與水；每週多幾次走路伸展、早一點睡；壓力來了，學會停一下、鬆一下。你會發現，健康不是某個瞬間做對了什麼，而是你把「第一步」走穩了，後面自然就越走越順。