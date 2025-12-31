養身館竟涉「非法性交易」遭斷水斷電！僅距校園7分鐘 5人全被逮

台北市中山區一間涉嫌經營非法性交易的養身館，於30日下午遭到警方聯合相關單位執行斷水斷電措施。這間位於民生東路2段的養身館自9月底開始營業，上個月被查獲涉嫌從事非法性交易活動，警方當時逮捕了包括50歲高姓負責人、工作人員及女按摩師在內共5人。由於該場所位於商業區與住宅混合的精華地段，且鄰近校園僅7分鐘步行距離，對周邊治安及兒少保護造成潛在危害，因此執法單位採取強制措施，阻止其繼續營運。

「養生館」涉嫌非法性交易，遭「斷水斷電」。（圖／TVBS）

警方與台灣電力公司人員於現場進行斷電作業，工作人員爬上梯子將天花板上的燈泡取下並剪斷電線，同時也拔除了水管的調壓閥。自來水公司人員則頭戴安全帽，將該養身館的水表全部停用。在先前的取締行動中，警方於11月25日晚間21點47分執行逮捕行動，並告知涉案人員涉嫌妨礙風化罪的相關權利。

民權一派出所長劉張長誠表示，相關行為人除依涉嫌妨害風化移送及裁罰外，警方另報請台北市政府都市發展局依法裁處業者罰鍰，並執行停止建築物供水、供電的處分。為徹底防止不法行為繼續發生，警方於30日下午會同建築管理工程處、台灣電力公司以及自來水公司，前往該養身館執行斷水斷電措施。

這間養身館地處中山區商業與住宅混合的精華地段，生活機能完善且人流往來頻繁。特別值得注意的是，該場所距離鄰近校園僅有7分鐘步行路程，屬於學童日常通行與活動範圍。由於其經營活動對周邊治安及兒少保護造成潛在危害，影響層面廣泛，公權力介入阻止其繼續營運，以維護社區安全與良好風氣。

