養車變貴了！全台車主年噴8.4萬 北部開車最苦

汽車養車費用變貴，去年平均每輛自用小客車要花8.4萬元養車。（示意圖／本報資料照片）

交通部公布民國113年汽機車使用狀況調查，汽機車私人運具數量創新高，且汽車養車費用提高，去年平均每輛自用小客車要花8.4萬元養車，較2年前貴550元，其中北部的車主花更多錢，一年平均花9.2萬元。

交通部鼓勵民眾搭乘公共運輸，持續加碼推出TPASS月票、通勤、常客等優惠，但私人運具仍使用頻繁。公路局統計，截至今年10月，自用小客車登記逾717萬輛，機車也高達1468萬輛，雙雙創新高。

交通部調查指出，113年平均每輛自用小客車用於油（燃）料及充電、保養維修、保險、停車、清潔及通行費等變動支出為8萬4,317元，較111年增加550元，其中以「油（燃）料及充電費」的3萬6,543元為最主要支出，占43.3％，保養維修費1萬5,584元次之，占18.5％。

廣告 廣告

進一步以地區分析，北部小客車車主花最多錢養車，全年約花9.2萬元，其中光停車費就占1.1萬元，另南部、中部車主養車年支出也達7.9萬元，東部6.6萬元，金馬地區5.1萬元最低。

機車養車費用則變便宜，交通部表示，113年平均每輛機車用於保養維修、油耗、充電或租用電池以及停車費等變動支出為8,610元，較111年減少157元，主要為「油耗、充電或租用電池費」的5,668元，占65.8％，其次為「保養維修費」2,113元，占24.6％，以及「停車費」829元，占9.6％。

各類機車中，以大型重型燃油機車支出1萬6,539元最多，其次為電能機車1萬506元，其「油耗、充電或租用電池費」7,717 元，已逾變動支出7成，高於輕型燃油機車及普通重型燃油機車。

更多中時新聞網報導

林佩潔將升格人妻 怕生女娃地位不保

李吳兄弟續緣苗栗耶誕城 想啖客家美食

全台首座核反應器 擬129年除役