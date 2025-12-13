養車一年逾8萬 台北養車、車位花費都居冠

▲交通部近期公布機車及自用小客車使用調查結果，數據平均每輛機車全年支出約為8,610元，而汽車則是8萬4,317元。示意圖。（圖／記者顏幸如攝，2025.12.10）

[NOWnews今日新聞] 交通部近期公布機車及自用小客車使用調查結果，數據平均每輛機車全年支出約為8,610元，而汽車則是8萬4,317元，其中又以北部地區最貴，高達9萬2,637元。另，在家附近找車位時間，台北市駕駛得最有耐心平均時間超過10分鐘，其餘新北、桃園、台中等地也逾10分鐘。

交通部日前發布調查，今年5月至7月調查去年自用機車、小客車使用狀況。結果顯示，機車每年平均支出8,610元，其中大型重型機車的支出最高，達到16,539元。另，電動機車的使用者多數集中在都會區，且以女性和較年輕族群為主。整體機車平均一週使用3.9天，每日行駛約1.8小時。

廣告 廣告

在汽車方面，有7成的駕駛在居家附近擁有自有停車位；對於必須尋找車位者，平均所需時間為9.1分鐘。依照各地區來看，台北市尋找車位的平均時間最長，高達11.3分鐘；新北、桃園、台中也均需10分鐘以上，而澎湖和彰化則不到5分鐘是全台最迅速找車位的地方。

停車費方面則依照居家跟工作、學校地點個別統計。居家附近的停車費用方面全台平均每月為1,970元，台北市的負擔最重達2,979元；新北與新竹也分別有2,610元和2,047元，相較之下花蓮與台東是584元、657元，負擔是全台最輕。

至於工作或學校附近的停車位，有7成1 為免費，需要尋找車位者平均花費7.2分鐘。此處的停車費用仍以台北市最高，為2,037元，其次是新北的1,769元；雲林648元、花蓮654元則是負擔相對輕的縣市。

在自用小客車的年度開支方面，包含全年保養、油電等平均每輛車為8萬4,317元。其中以油燃料及充電費為大宗，有36,543元，其次是保養維修的1萬5,584元與保險的13,440元；停車費、清潔費和通行費則依序為7,363元、6,762元和4,625元。

區域性來看，北部地區的平均支出最高，達9萬2,637元，中部 7萬9,020元和南部7萬9,323元居中，東部6萬6,158元)和金馬地區5萬1,186元 則較低。此外，超過2成5的自用小客車已安裝自動輔助駕駛設備，行車紀錄器和行車導航系統的使用比例則分別為86.3%和81.4%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

今年前9月交通事故死亡「6年來次低」 行人路段事故傷亡3肇因曝

考照期間生活補助最高8.5萬！交通部徵大客車駕駛 本週高雄登場

搭捷運、開車遇到地震怎麼辦？消防署「交通保命攻略」：別急煞車