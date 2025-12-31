養雞場不甩村民訴求持續動工 百人集結嘉義縣府抗議、怒吼

反對養雞場建在嘉義縣東石鄉下揖村，今（31日）上百位民眾到嘉義縣政府抗議、陳情。（呂妍庭攝）

有業者申請在嘉義縣東石鄉下揖村蓋養雞場，因事先未與村民溝通，日前鄰近5村村民集結抗議，但因業者是合法申請，目前持續興建中，讓居民相當不滿，今（31日）上百位民眾到嘉義縣政府抗議、陳情，在縣政府大門外高喊「縣長出來」、「抗議到底」，最後由農業處副處長李建霖接下陳情書，除回應會盡快建立溝通平台，針對施工疑似造成環境、自行車道破壞，李建霖允諾1月2日將會同相關單位會勘。

今上百村民高舉反對設養雞場的布條、旗誌到縣府前抗議，大批警方在現場警戒維安，村民情緒激動高喊抗議，一度要求縣長出面，村民表示，業者新建300坪雞場恐汙染環境，且養雞場會散發雞屎臭味，周圍5村莊形同被迫和雞屎味共存，指下揖村好山好水，現雞場建在六腳大排、自行車步道旁，環境被破壞，質疑當初執照怎麼核發？

廣告 廣告

另有村民反應，業者一直趕工，連假日都在施工，大型車頻繁出入，不但破壞自行車步道，地方遺留爛泥曾害村民摔倒，要求縣府拿出公權力，讓業者立即停工。

村民遞交連署陳情書表達訴求。（呂妍庭攝）

下揖村長陳慶堂說，養雞場工程事前未與地方溝通，是被村民發現後，大家才知道要蓋新的養雞場，經抗議後，上周五曾進行協調，結果不歡而散，業者仍持續施工，強調居民只想在這片土地安居樂業，不想每天聞雞屎味，若業者執意繼續興建，不排除抗爭到底。

陳慶堂怒嗆縣府有權發執照，卻無法要求業者停工，強調村民的訴求很簡單，就是先協調或開說明會，達成共識再動工，大家各退一步。另有村民不滿，縣府對村民訴求置之不理，難不成大家是二等公民？要求拿出魄力幫忙處理。

嘉義縣政府農業處副處長李建霖出面接下陳情書，傾聽民眾心聲。（呂妍庭攝）

李建霖出面接下陳情書，表示有聽到村民心聲，但因業者是依法申請，無法強制要求他停工，除非有造成環境或公共建設破壞，才能依法執行，針對居民反應自行車步道等環境被破壞，會找相關單位會勘，並協助透過公所的協調委員會平台，讓村民和業者溝通，雙方各自把立場說清楚。

更多中時新聞網報導

怕女友吃醋 金度潤見子瑜不敢太開心

2025台灣體壇10大新聞回顧》林書豪率國王衛冕 光榮引退

MLB》千萬美元留艾夫林 金鶯穩先發戰力