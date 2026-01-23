養雞場老闆殺員工判刑喊被害 死者女兒籲抵制

前年小年夜，台南左鎮一名養雞場員工失蹤，八天後被找到，遭人棄屍在養雞場附近水溝。（圖／東森新聞）





前年小年夜，台南左鎮一名養雞場員工失蹤，八天後被找到，遭人棄屍在養雞場附近水溝，隨後養雞場老闆自首，換得減刑，判刑13年定讞，被殺員工女兒至今走不出傷痛，不滿凶手被放出來，也不想給賠償金，深夜發文要大家抵制殺人老闆家的雞蛋，問大家牧場殺人，還吃得下他們的雞蛋嗎，三小時後，養雞場老闆自己發了千字文，說自己才是被害者。

謝姓死者：「臭死，臭死，來親一個。」

被殺害的台南雞舍員工謝先生，生前相當寵愛家中的狗狗，女兒每次看到這段影片就痛一次，前年小年夜爸爸失蹤，遭養雞場老闆殺害棄屍，8天後在養雞場旁水溝被找到，這個痛讓女兒至今走不出，清晨發文，希望大家抵制殺人養雞場老闆家的雞蛋，她說凶手棄屍後，找律師投案換減刑只判13年，沒有賠償家屬一毛錢，因為凶手已經脫產，想到這家人牧場殺人，你們吃得下他們的雞蛋嗎。

死者女兒：「交保後回家吃團圓飯，今年他還又沒有關進去，他又可以再繼續吃團圓飯，可是我爸爸卻沒有辦法回來了，他把我爸爸十根牙齒都打斷，還木棍戳眼這樣子，那個凶狠程度真的不是人。」

發文三個小時後，釣出殺人案嫌犯，也就是養雞場林姓老闆，他羈押一年後，30萬交保限制住居，被說是殘忍虐殺員工，自己發千字文，說自己才是被害者，遭受接二連三的霸凌、恐嚇、勒索。為了制止對方的不法侵害，惡意入侵，害懷孕的雞群生命財產被損害，妻小跟自己都有危險，才會正當防衛，孰可忍孰不可忍，還把自己報警驗傷，被疑似恐嚇的簡訊，死者亂送貨的賠償切結書都貼出來。

死者女兒：「他的傷根本比一般人車禍的傷口還要小，只要賠100萬、130萬，30萬還要分期這樣。」

殺人案演變成網路輿論戰，死者家屬渴求社會唾棄養雞場一家，嫌犯則是網路討拍，雙方還在談和解，賠償金談不攏，但殺人是事實，而且棄屍八天被發現才自首，不管是有什麼苦衷，家人都不可能原諒。

