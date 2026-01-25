養雞場老闆虐殺員工逍遙法外？死者女兒淚斥：沒賠錢也沒關進去

台南日前爆發的養雞場老闆虐殺員工血案，嫌犯林奕銘三審遭判13年定讞，須賠償1023萬餘元，但林奕銘至今分文未付，還在網路自稱「被害者」，死者女兒發文血淚控訴。

死者女兒發圖文控訴殺人犯林奕銘分文未賠償，目前也還沒被關進去。 （圖／翻攝謝男女兒的Threads）

根據判決書內容，2024年2月7日上午，林奕銘與謝姓員工因薪資問題產生嫌隙。謝男騎車到養雞場外燃放鞭炮表達不滿；隔日再度前來施放鞭炮。林男聽聞聲響後，手持兩根木棍衝出查看，雙方在場外爆發激烈衝突。林男將謝男擊倒在地，持續以木棍攻擊其頭部與口鼻部位，甚至將木棍插入謝男口中並加以旋轉，導致謝男重傷失去反抗能力。

目睹謝男倒地不起後，林男先騎乘謝男的機車前往數十公尺外的頂店橋，從護欄缺口將機車推落橋下。隨後他折返現場，將謝男拖行至橋邊，從護欄缺口推落5公尺深的橋下。謝男因頭頸部嚴重外傷、顱底右眼眶骨及甲狀軟骨骨折、臉部多處皮膚缺損等傷勢當場死亡。

審理期間，林男曾提出200萬元希望與家屬和解，家屬要求提高至400萬元，林男雖口頭允諾卻未兌現。國民法官認定林男犯行惡性重大，一審判處13年有期徒刑，二審台南高分院維持原判，最高法院於1月22日駁回上訴確定。民事部分則判決林奕銘須賠償1023萬7350元。

案件定讞後，林男在臉書「爆料公社公開版」發文聲稱願意彌補家屬傷害，並自稱「由被害者變成被告」。他主張薪資糾紛只是謝男借不到錢的藉口，長期遭受謝男霸凌、恐嚇勒索，報警提告後反而「惹怒對方，變本加厲企圖殺死我及威脅家人」。林男辯稱當下是為制止不法侵害的正當防衛，並指控謝男「殘忍虐殺懷孕母雞」，對其雞群財產造成無可恢復的損害。

謝男女兒憤怒反擊表示，林男至今一毛錢都沒賠償，去年1月交保後立刻脫產，「我爸爸在2月8日快滿兩年了，他卻可以一直吃團圓飯開心過年，我爸爸在小年夜被殺死，我們都等不到爸爸回家了，這樣的判決讓我們做子女的情何以堪？」

棄屍現場。 （圖／取自爆料公社）

她進一步指出，當初家屬只開出420萬和解金，「他有想賠嗎？沒有，民事判賠我們1000萬」。林男1月23日早上發文惡人先告狀，「文章寫願意彌補卻把我封鎖，我用第二個帳號回應還是把我封鎖！把不利於他的留言封鎖，留下他的親友團在那一言堂」。

警方採證畫面。 （圖／民眾提供）

謝男女兒強調，「根本沒有威脅他家人這回事，全部都是林奕銘自導自演。如果有威脅到他的家人他就會貼出來給大家看了不是嗎？檢察官也說了林奕銘的說法沒有任何證據，還是你相信殺人犯？如果沒有欠我爸爸錢何來和解書？」她呼籲民眾抵制林男的養雞場產品，還給家屬一個公道。

