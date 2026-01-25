養雞場老闆虐殺員工逍遙法外？死者女兒淚斥：沒賠錢也沒關進去
台南日前爆發的養雞場老闆虐殺員工血案，嫌犯林奕銘三審遭判13年定讞，須賠償1023萬餘元，但林奕銘至今分文未付，還在網路自稱「被害者」，死者女兒發文血淚控訴。
根據判決書內容，2024年2月7日上午，林奕銘與謝姓員工因薪資問題產生嫌隙。謝男騎車到養雞場外燃放鞭炮表達不滿；隔日再度前來施放鞭炮。林男聽聞聲響後，手持兩根木棍衝出查看，雙方在場外爆發激烈衝突。林男將謝男擊倒在地，持續以木棍攻擊其頭部與口鼻部位，甚至將木棍插入謝男口中並加以旋轉，導致謝男重傷失去反抗能力。
目睹謝男倒地不起後，林男先騎乘謝男的機車前往數十公尺外的頂店橋，從護欄缺口將機車推落橋下。隨後他折返現場，將謝男拖行至橋邊，從護欄缺口推落5公尺深的橋下。謝男因頭頸部嚴重外傷、顱底右眼眶骨及甲狀軟骨骨折、臉部多處皮膚缺損等傷勢當場死亡。
審理期間，林男曾提出200萬元希望與家屬和解，家屬要求提高至400萬元，林男雖口頭允諾卻未兌現。國民法官認定林男犯行惡性重大，一審判處13年有期徒刑，二審台南高分院維持原判，最高法院於1月22日駁回上訴確定。民事部分則判決林奕銘須賠償1023萬7350元。
案件定讞後，林男在臉書「爆料公社公開版」發文聲稱願意彌補家屬傷害，並自稱「由被害者變成被告」。他主張薪資糾紛只是謝男借不到錢的藉口，長期遭受謝男霸凌、恐嚇勒索，報警提告後反而「惹怒對方，變本加厲企圖殺死我及威脅家人」。林男辯稱當下是為制止不法侵害的正當防衛，並指控謝男「殘忍虐殺懷孕母雞」，對其雞群財產造成無可恢復的損害。
謝男女兒憤怒反擊表示，林男至今一毛錢都沒賠償，去年1月交保後立刻脫產，「我爸爸在2月8日快滿兩年了，他卻可以一直吃團圓飯開心過年，我爸爸在小年夜被殺死，我們都等不到爸爸回家了，這樣的判決讓我們做子女的情何以堪？」
她進一步指出，當初家屬只開出420萬和解金，「他有想賠嗎？沒有，民事判賠我們1000萬」。林男1月23日早上發文惡人先告狀，「文章寫願意彌補卻把我封鎖，我用第二個帳號回應還是把我封鎖！把不利於他的留言封鎖，留下他的親友團在那一言堂」。
謝男女兒強調，「根本沒有威脅他家人這回事，全部都是林奕銘自導自演。如果有威脅到他的家人他就會貼出來給大家看了不是嗎？檢察官也說了林奕銘的說法沒有任何證據，還是你相信殺人犯？如果沒有欠我爸爸錢何來和解書？」她呼籲民眾抵制林男的養雞場產品，還給家屬一個公道。
延伸閱讀
花蓮酒吧鬥毆3打1全遭送辦 其中1人還是通緝犯
「廢惡法、救教育」遊行明立院旁舉行 北市警周邊交管
新北婦中招假冒名人投資詐騙 拿2房產貸款慘噴2千萬
其他人也在看
養雞雇主長相曝！「木棍插喉」討薪爸…攪斷10顆牙棄屍 網抵制：人血蛋
家屬氣憤曝光養雞場老闆長相！前年2月小年夜台南發生一起兇殺命案，謝姓員工找老闆林奕銘討薪水，相約談判竟被老闆持亂棍暴打，更將木棍刺穿咽喉旋轉、攪斷10顆牙齒、害五官變形，推下5樓高溪畔棄屍。8天後尋獲遺體長滿蛆、面目全非難以辨識，林奕銘遭判刑13年定讞，民事判決得賠償1000多萬元，但被害家屬一毛錢都拿不到；原來林奕銘趁交保期間脫產，將名下好幾筆土地過戶家人。死者女兒血淚發文控訴，「想到這家人在牧場殺人，你們還吃得下他們的雞蛋嗎？」公布養雞場名稱叫「洸和牧場」，要全網發起抵制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
民眾黨又爆內鬥？稱遭陳語倢抹黑身心俱疲 黃守仕無預警退選
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新北報導 擬參選2026新北市第11選區（汐止、金山、萬里）市議員選舉的民眾黨汐止區主任黃守仕今（26）日無預警發表退選聲明，她直接點名黨主席黃國昌同區辦公室主任、被稱為「四大金釵」之一的陳語倢數個月前才遷戶口，並陳述自己持續遭對方抹黑，讓她已忍無可忍、身心俱疲，決定退出黨內議員初選。 黃守仕在臉書發文表示，2年前開始擔任民眾...匯流新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
【更新】控黃國昌子弟兵抹黑攻擊！她退出議員初選：身心俱疲 民眾黨回應了
民眾黨主席黃國昌角逐2026新北市長，也布局「四大金釵」參戰2026選舉，鎖定板橋、中和、三蘆和汐止等選區。在地深耕的汐止區主任黃守仕與黃國昌子弟兵陳語倢競爭，黃今突宣布退出議員黨內初選，稱面對含沙射影，不明抹黑，已忍無可忍、身心俱疲，並說自己沒有大咖的鼎力相助，對於鄉親支持銘感五內。太報 ・ 20 小時前 ・ 4則留言
民眾黨又內訌！她退出新北議員初選 控「主席子弟兵」抹黑攻擊
民眾黨2026黨內議員選舉初選爭議不斷，被視為民眾黨主席黃國昌的子弟兵「五大金釵」飽受質疑，認為有資源不公問題。欲挑戰新北第11選區（金山區、萬里區、汐止區）市議員選舉，並與黃國昌汐金萬服務處主任陳語倢拚初選的新北市黨部汐止區主任黃守仕，今（26日）表態退出初選，並批評陳語倢對她不明攻擊抹黑、惡意影射。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
美人計追球版賭債25萬 假約會真擄人兩嫌逃逸｜#鏡新聞
原來26歲的宋姓男子欠了18歲洪姓債主25萬元的賭債。不過，宋姓男子明明躲了好久，最後為什麼會赴約出現在停車場呢？原來債主使出了美人計！他找了一名20歲的女子，在社群平台對宋姓男子狂送春波，最後真的把人騙了出來。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
都和黃國昌金釵有關！李有宜退黨、黃守仕退選 朱蕙蓉9字火大砲轟
即時中心／潘柏廷報導民眾黨主席黃國昌有意讓「四大金釵」參選議員，卻傳出爭議事件。首先是民眾黨前發言人李有宜先前宣布退黨，疑似不滿黃國昌，布局其三蘆區主任周曉芸參選三蘆市議員，自己慘遭冷處理；再者民眾黨汐止區主任黃守仕今（26）日更宣布退出新北市汐止金山萬里區議員黨內初選，指控遭黃國昌辦公室汐止、金山、萬里區主任陳語倢抹黑攻擊。對此，白營創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉在臉書怒批「我覺得他真的不是人」。民視 ・ 20 小時前 ・ 4則留言
立院經委會台中考察 楊瓊瓔爭取梧棲大樓整修、整治雅潭三十五分線
立法院經濟委員會今（26）日赴台中考察農業建設，在召委立委楊瓊瓔爭取下，梧棲農會文化產業大樓整修工程經費由農業部補助6成、農業局配合2成；另潭子、大雅間「三十五分線」灌溉溝渠整治，農田水利署也點頭願意負擔經費配合辦理。楊瓊瓔表示，這兩項建設一項攸關公共安全、一項攸關區域環境再造，都是地方迫切需要的建設，將全力要求中央加速核定、儘速動工。經濟委員會一早首先會勘「梧棲農會文化產業大樓整修改善工程」，梧棲農會簡報指出，該產業文化大樓於民國86年1月落成，迄今已近30年，期間歷經921大地震及多次規模6以上地震，加上長年風雨侵蝕，建築外牆已嚴重老化，近年更頻繁發生磁磚剝落事故，甚至曾砸中停放在一樓的車輛，所幸尚未造成人員傷亡，但已對公共安全構成威脅。農會表示，因外牆磁磚脫落，部分牆面已無法有效阻擋豪雨，水氣滲入建築結構內部，恐導致鋼筋鏽蝕，長期下來影響結構安全。農業部說明，梧棲農會今年1月來函，原規劃總經費為3613萬元，不過，由於農會尚未依程序先向市府提出申請，農業部農民輔導司已回函請其循正常行政流程辦理，目前僅先行「錄案」。由於農會提出採用二丁掛整修外牆，農業部也提醒建議先做建物結構鑑定，台灣好新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
不用民調了！彰化謝家人馬搶議員席次 竟到媽祖廟前擲筊決定
彰化縣二林區縣議員陳一惇表態參選二林鎮長後，立委謝衣鳯、縣議長謝典林服務團隊中的洪川正與曾溫泉都積極爭取空出的議員席次。謝家陣營原本計畫以民調擇一參選，但協商後改為25日在二林仁和宮擲筊，經過兩度加賽，最終由曾溫泉擲出聖筊勝出，將代表謝家陣營披藍色戰袍參選縣議員。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
澎湃！彰化花壇捐血送全鴨 民眾挽袖捐血排長龍
超霸氣！全台鬧血荒，彰化縣花壇國際同濟會今天（25日）在花壇國小前舉辦捐血活動，禮品堪稱琳瑯滿目，但卻不是送牛奶餅乾，而是只要捐血250CC，就能獲贈全鴨1隻加爆米香，捐500CC再加碼送白米一包，現場準備250隻鴨子，1隻市價約300元，民眾卡位排長龍挽袖捐血，開心說可以捐血助人又可以拿到鴨子與家自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃國昌「非常失望」不排除合作柯志恩 賴瑞隆：為高雄爭取6千億經費
民眾黨主席黃國昌今（25日）於高雄受訪時，公開表示對民進黨市長參選人賴瑞隆「非常失望」，不排除跟國民黨市長參選人柯志恩合作；對此，賴瑞隆回應說，他這10年為高雄爭取了6千億的重大建設經費，也獲得公督盟連續19會期的優秀立委。民眾黨前任與現任黨主席柯文哲、黃國昌，今（25日）連袂南下高雄，面對2026自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 14 小時前 ・ 7則留言
4歲童罹全球性罕病！存活率僅34%
[NOWnews今日新聞]一位4歲童在產前超音波就發現「肋膜積液」，剖腹產出生後接受引流，當時也有觀察到皮膚出現特殊病灶，4歲時則因為跌倒，住院檢查，發現疑似血管瘤，但呼吸逐漸惡化，至北榮檢查確認為罕...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 發表留言
南投、草屯、埔里、集集警分局卸、新任分局長聯合交接
南投縣警察局二十六日十時在縣警局大禮堂舉行，南投、草屯、埔里、集集警分局卸、新任分局長交接典禮，由謝宗宏局長親自主持，典禮過程簡單而隆重。典禮中，由謝局長介紹新任幹部如下：主任秘書由原南投分局分局長洪秋賢調任；南投分局分局長由彰化縣警察局溪湖分局分局長蔡宏澤調任；草屯分局分局長由原集集分局分局長張基銘調任；埔里分局分局長由新竹縣政府警察局橫山分局分局長陳孟君調任；集集分局分局長由金門縣警察局金湖分局分局長王貞惠調任。謝局長表示，感謝卸任幹部多年來對南投縣治安維護與交通疏導工作的辛勤付出，為地方治安奠定穩固基礎；並期勉新任幹部在既有成果上持續精進，秉持為民服務精神，落實各項警政工作，確實完成上級交付任務，持續守護縣民生命財產安全。 ...台灣新生報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
手腳冰冷不是狂喝薑湯就好！中醫揭「 4種發冷原因」，補錯恐更傷身
今年冬天氣溫明顯偏低，不少民眾出現長時間手腳冰冷的困擾，不僅白天工作注意力難集中，晚上入睡更是穿了襪子也暖不起來。台中宜蘊中醫曾馨儀醫師指出，手腳冰冷在臨床上並非僅有「虛寒」一類，盲目飲用薑湯、麻油雞或進補，反而可能讓部分族群出現上火、失眠或腸胃不適等狀況。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中太平山區發現顱骨 警封鎖現場調查 (圖)
台中警方日前接獲民眾報案，在太平區發現疑似人頭顱骨，立即封鎖現場調查，經比對相關跡證，初步確認與10年前1件婦人失蹤案有關。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
雲林縣警察局新任主任秘書、督察長 虎尾、西螺、北港分局長聯合交接
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣警察局新任主任秘書、督察長布達暨卸、新任分局長聯合交接典禮， […]觀傳媒 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
債務糾紛停車場擄人! 嫌犯逃逸衝破柵欄.拖行收費亭
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導24日深夜，高雄鳳山一處停車場，發生誇張擄人案，一名18歲洪姓男子不滿另名宋姓男子欠他20多萬元不還，竟設局將對方和他的朋友約出來，沒想到一見面，一夥人就用童軍繩把兩人捆上車，爭吵聲驚動附近住戶，警方獲報到場，嫌犯加速逃逸，不只強行撞破停車場柵欄，甚至拖行收費亭鐵皮屋，最後逃了200公尺，還是遭逮捕。高雄鳳山區瑞興路一處停車場，深夜發生擄人案。（圖／民視新聞）警方深夜獲報，路邊停車場有人鬧事，但嫌犯看到警察來了，加速逃逸。嫌犯開車狂飆，強行衝出停車場，路口監視器拍到，車輛撞破收費亭，整座鐵皮掛在車頂，嫌犯顧著逃竄，鐵皮擦出火光，但逃了200公尺，車輛失控自撞。警方喝令下車，但一打開車門，竟然發現後座有男子雙手被童軍繩捆住，原來這是一起擄人案，嫌犯一個個趴在地上，被擄的男子總算得救。目擊民眾：「車上載著人，四個吧有兩個被綁，我從對向看到說，奇怪怎麼有火花，怎麼一部車有火花。」看到警方到場，嫌犯開車衝出停車場，撞破鐵皮，在地面擦出火光。（圖／翻攝畫面）誇張擄人案發生在高雄鳳山區瑞興路一處停車場，一名宋姓男子疑似因為球版簽賭，積欠洪姓男子20多萬元，24號深夜，洪姓男子佯稱要介紹年輕漂亮女生給宋姓男子認識，把他和另一名朋友約出來，沒想到人約定到了停車場，卻立刻被債住一夥人綑綁雙手，強押上車，準備載走，動用私刑。目擊民眾：「鬥毆之類的，很大聲，出來時就看到警察已經壓制他們。」嫌犯一路拖行鐵皮逃逸，最後自撞被逮。（圖／民視新聞）警方到場，成功攔截，但事發現場一片凌亂，告示牌、繳費機都飛出停車場外，更誇張的是，黑色轎車嚴重毀損，被撞破的停車場棚架，還整座掛在車上。高市警鳳山分局偵查隊長林俊宏：「在過程中，有遭到對方企圖以強抱，脅迫手段的方式強壓上車，另一部監控的車輛，其中兩名乘客，在逃逸的過程中受傷。」警方逮捕5名嫌犯，依妨害秩序、妨害自由、毀損及傷害等罪嫌送辦，不過仍有兩人在逃，持續追緝中。原文出處：債務糾紛停車場擄人！嫌犯逃逸衝破柵欄 警逮５人、２人在逃追緝中 更多民視新聞報導拖吊150CC機車6公里收費4.5萬！鋼鐵爸批「敲詐」 警到場才降到2千人妻摩鐵偷吃！小王把性愛片傳給綠帽夫觀賞 下場慘曝採訪車事故遭惡意造謠 三立電視：已報警民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃偉哲盼借馬國台商通路推廣農產品
[NOWnews今日新聞]台南市長黃偉哲把握農曆年節前的採購旺季，馬不停蹄趕赴馬來西亞推銷臺南「冬季綠寶石」──蜜棗，並出席當地重要台商及新任大使連玉蘋重要聚會，期盼透過使節的在地影響力及台商的當地通...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
疑未保持安全距離? 騎士自摔滑入迴轉車下方受困
南部中心／綜合報導屏東恆春恆南路，發生一起騎士自摔的意外！一名64歲的盧男開車想要迴轉，後方騎機車的女子，疑似兩車距離太近，女騎士閃避不及自摔倒地，人滑進休旅車底下，10幾名壯丁見情況緊急，衝上前幫忙抬車，巡邏警車也正好經過，救出壓在車底下的女騎士，還好，人送醫後，沒有生命危險。車禍當下，巡邏警車正巧經過，下車幫忙救出壓在車底下的江女，趕緊送醫後。（圖／翻攝畫面）白色休旅車旁，被十幾位壯丁包圍，大家用盡全力，想把車身抬起，因為車底下疑似卡了一個人。目擊民眾表示，我有看到有人在抬車，差不多9點多發生的、我有聽到碰一聲。車禍發生在屏東恆春恆南路，晚上9點多，64歲的盧男開車想要迴轉，後方騎著機車的江女，疑似閃避不及自摔倒地，人當場滑進休旅車車底下，一旁的人看情況緊急，紛紛衝過來幫忙抬車。恆春分局交通小隊小隊長鍾秉峰表示，盧姓男子駕駛自小客車自路旁起步，欲迴轉南下車道，因距離過近，江女閃避不及而自摔，人倒在小客車車底。江姓女駕駛被拉出車底後，送往恆春基督教醫院就醫，意識清楚，傷勢無大礙。（圖／翻攝畫面）車禍當下，巡邏警車正巧經過，下車幫忙救出壓在車底下的江女，趕緊送醫後，人無大礙。重回現場，倒地的機車，還留在原地，左車身的後照鏡，以及車頭燈殼，疑似在摩擦地面時，被撞歪斷裂，可見撞擊力道多猛烈。恆春分局交通小隊小隊長鍾秉峰表示，駕駛巡邏車正好目擊，即時協助事故處理並通報救護車前來，江姓駕駛送往恆春基督教醫院就醫，意識清楚，傷勢無大礙，雙方駕駛酒測均為0。夜晚行車視線比較不好，不管騎車或是開車，都要集中精神注意路況，也幸好這次騎士滑進車底，眾人發揮愛心，合力把車抬起，為騎士爭取活命時間。原文出處：疑未保持安全距離？ 騎士自摔滑入迴轉車下方受困 更多民視新聞報導屏東暗夜槍響！通緝犯拒檢逆向猛撞「1警腿部擦挫傷」衰! 剛停路旁就遭追撞 彰化肇事女駕駛為"無照累犯"資源回收車駕駛突昏厥 "腳踩油門"撞垃圾車釀1死6傷民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／彰化警政人事大搬風 4分局卸新任分局長今聯合交接
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣警察局於今(26)日下午1時在警察局6樓禮堂舉行彰化、鹿港、溪湖及芳互傳媒 ・ 15 小時前 ・ 發表留言