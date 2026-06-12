養雞場3隻台灣野山羊同框 拍攝團隊驚喜「3羊開泰」

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）國發會池上青培站團隊日前在台東池上一處農場裝設生態相機，記錄下3隻保育類台灣野山羊共同利用水源的珍貴畫面，團隊青年看到影片，驚喜直呼「傳說中的三羊（陽）開泰」。

從影片中看到，農場內，3隻野山羊（長鬃山羊）出現同框，自在飲水、警戒、停留，展現人類生產空間與野生動物共享棲地的自然樣貌。看到影片民眾第一句話都是驚呼「這根本是傳說中的喜訊三羊開泰！」。

國家發展委員會池上青年培力工作站永續專員吳柏緯透過訊息表示，近年來，在國家發展委員會青年培力資源以及農業部農村發展及水土保持署台東分署農村再生計畫、中華電信傳輸通訊支持下，團隊持續投入生態相機監測，產出生態履歷與生態力報告，希望建立一套可以量化、驗證與長期追蹤的生物多樣性資料。

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他說，這次拍攝地點不是國家公園，也不是自然保護區，而是當地農民友善經營的土地，生態相機默默運作，累積的是土地上的生命證據，目前已有七位農友加入監測，建立一萬多筆有效紀錄。

吳柏緯表示，從山羌、白鼻心到這次同框出現的3隻台灣野山羊，都說明了只要維持森林、水源與農地的連結，人與自然便有機會共存。

近年來，全球企業開始導入TNFD（自然相關財務揭露）架構，生物多樣性逐漸從環保議題，成為企業治理、投資評估與永續金融的重要內容，然而，許多企業仍缺乏可以量化揭露的在地自然資料。

吳柏緯表示，一座農場、一台生態相機、一份長期監測資料，就能建立屬於台灣土地的生物多樣性指標，並轉化為企業生物多樣性永續報告書的重要內容，如果一段野生動物影像，不只是生態紀錄，而是能成為企業生物多樣性永續報告書的一部分，那麼，永續是否能離土地更近一點。

目前團隊累積了真實、可驗證、可持續追蹤的自然績效一萬多筆，未來希望推動更多「生態力報告」，讓企業除了揭露碳排放與能源管理之外，也能看見一塊土地究竟孕育了多少生命。

或許有一天，企業永續報告書裡最動人的一頁，不是冰冷的數字，而是一段3隻台灣野山羊自在飲水的影像；也讓世界知道，台灣的生物多樣性，不只存在山林深處，更存在青年返鄉、友善農業與地方創生共同守護的土地之上。（編輯：張銘坤）1150612