養韭菜自己割？南韓財經節目安排「房地產專家」 被爆是詐騙集團同夥

一名自稱房地產專家的「財經節目來賓」，竟是詐騙集團安排的假專家，利用觀眾對節目的信任，販售無法開發的土地牟利。首爾警方指出，這是一種新型詐騙手法，提醒民眾務必提高警覺。

《韓聯社》報導，據首爾警察廳金融犯罪調查隊表示，警方日前逮捕了企劃房地產公司代表A（45歲）等33人，罪名包括詐騙等；同時也逮捕了將個資提供給他們的節目外包製作公司代表B（41歲）等3人，違反個人資訊保護法。

調查指出，A先生一行人與外包製作公司簽訂合作合約，安排一名毫無房地產知識的員工在6個財經節目中，以「房地產專家」身份出場。節目內容全是事先撰寫的劇本，並誤導觀眾稱世宗市部分土地為開發預定地，實際上這些土地是無法開發的。

警方指出，節目外包公司接到的諮詢電話均轉交給A先生一行人，他們從2021年4月到2023年8月，向42名投資人販售世宗土地約22億韓元（約新台幣4,734萬元）。其中甚至有將每坪原價1.7萬韓元的土地，以93萬韓元出售，獲利高達53倍。

警方提醒，嫌疑人是利用「經濟節目專家」的名號吸引受害者，民眾若進行房地產交易，一定要向當地公認仲介諮詢，並確認土地使用確認書與房地產登記簿等相關文件，以避免受騙。

