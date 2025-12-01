養魚30年首出包 鯛魚出貨漁民喊冤

全聯販售的鯛魚排被驗出含動物用藥，魚隻來源為雲林縣許姓養殖漁民，他1日向記者喊冤、強調自己養魚30餘年，都固定出貨給同一家漁產合作社，從未發生過用藥問題，希望相關單位查明原因。合作社則強調出貨前都會檢驗，此次被驗出的恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）僅0.028ppm，非常微量，可能是水質被汙染，並非漁民用藥，因該藥可用於牛豬家禽，盼能修改法令，不要有2套標準。

許姓漁民說，他養魚30幾年，從沒出過用藥問題，且養的魚都固定出貨同一家合作社，出貨前合作社都會抓魚檢驗，合格才能出貨。他也知道這種藥不能用，也根本不會胡亂用藥，怎可能會驗出用藥？

廣告 廣告

「養魚都賠錢了，還遇到這種事情！」許姓漁民無奈說，這件事讓他覺得很心煩，這批被驗出有問題的魚養了1年多，同期還養了另一池，現在沒辦法出貨，損失真的很大。

漁產合作社認為，為確保魚隻沒有問題，每批魚從魚池出貨前都會檢驗，甚至多次檢驗，若發現問題可馬上追查來源，這批魚在9月間就抽驗4次都沒問題，且契養前會與漁民切結絕不用藥，漁民根本不會心存僥倖亂用藥。

合作社說，此次被驗出的恩氟喹啉羧酸非常微量，僅0.028ppm，若是漁民用藥，驗出的數值不可能這麼低，有可能水源遭汙染，還沒申請複驗就爆發出來。此藥可用於牛豬家禽，盼相關單位能修改法令，不要有2套標準。

雲林縣農業處1日前往養殖魚塭抽驗，發現許姓漁民採用地下水養殖，是一處單獨魚場，內有2池魚塭，周邊是農地，沒有其他魚塭或畜禽場，汙染源應不是來自周邊環境，已抽樣魚塭底泥與水質進一步釐清。

雲林縣動植物防疫所強調，若檢出違規用藥，可依《動物用藥品管理》法裁罰行為人3萬元以上、15萬元以下罰鍰。