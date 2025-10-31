養鼠咬布袋！陸男妻兒3人遇害 兇嫌竟是「天天來吃飯」的好友

大陸河南省鄭州市中牟縣驚傳一起恐怖滅門案，一名男子的妻子與2名年幼子女共3人，遭人殘忍殺害，而兇手竟是他從小一起長大的「髮小」好友，對方疑似偷配他家的鑰匙，入室竊盜殺人。

梁男幸福的家庭已破碎。（圖/翻攝《網易》）

綜合陸媒報導，梁姓男子哽咽地說，今年7月25日深夜，他像往常一樣與妻子通話結束，隔天起床照例發了訊息，豈料遲遲等不到妻子回覆，讓他感到非常奇怪，於是拜託最要好的崔姓友人去看看，「他是我從小玩到大的兄弟」。

但出乎意料的是，崔男卻以「有事忙不開」為由推脫，梁男無奈之下，聯繫母親和岳父母去查看，未料打開房門時，眼前的景象讓所有人崩潰，30歲的妻子、8歲半的兒子與7歲的女兒，均被殺害。

廣告 廣告

梁男轉述警方調查顯示，現場被刻意清理，空調開到16度以延緩屍體腐化，妻兒3人整齊地躺在床上，背對著門，「我媽媽說，現場幾乎沒血跡，像被人打掃過一樣。」梁男哽咽地說，「只有我兒子的半張臉還能認出來。」

更讓人震驚的是，警方最終鎖定的嫌犯正是崔男，梁男悲痛表示，他與崔男交情極深，「他幾乎天天來家裡吃飯，孩子們也很喜歡他。」根據警方初步調查，崔男疑似偷偷配了梁男家的鑰匙，並入室行竊，帶走部分金飾，被捕後失物已追回，案件仍在進一步偵辦中。

延伸閱讀

MLB/道奇世界大賽退無可退 大谷翔平G6有可能接救援投手

MLB/菜鳥耶薩維奇飆12K史上第一人 球團形容他「心跳很慢」

MLB/藍鳥首局前兩棒背靠背開轟 創世界大賽紀錄