養「異寵」有風險！陸男餵寵物百步蛇遭咬傷 拇指慘壞死截肢

近來飼養「異寵」的風潮在大陸悄然興起，但這些看似「個性夥伴」的動物，實際上恐成「致命威脅」。北京黃姓男子飼養了一條百步蛇，某天因蛇生病無法主動進食，黃男手動親自餵食時卻被咬傷，後來因溶血性毒素對傷口造成嚴重破壞，導致大拇指壞死不得不截肢。

醫師指出，「異寵」可能攜帶細菌、寄生蟲等病原體。（示意圖／翻攝《央視網》）

根據《央視網》等陸媒，今年2月，海關在浦東機場查獲世界上毒性最強物種之一的兹米爾曼箭毒蛙，其體表毒素可導致成年人心臟驟停。走私者將牠們藏於化妝品分裝瓶，堅稱僅是「個性寵物」。據悉，箭毒蛙中毒病例的治療需用實驗性抗毒血清，而罕見的爬寵寄生蟲病往往需要多學科會診才能確診。

大陸科學家孫全輝曾指出，「異寵」指被人們當作寵物飼養和觀賞的野生動物，包括魚類、兩棲類、爬行類、鳥類、獸類等脊椎動物和部分無脊椎動物，牠們可能來自野外或是野生種源人工繁育的後代，且往往來自其他國家和地區。

深圳市疾病預防控制中心傳染病防控科副主任醫師劉威指，「異寵」大多來源於野生動物，可能攜帶細菌、真菌、病毒、寄生蟲等病原體。

他以蜥蜴為例，蜥蜴糞便可能傳播沙門氏菌，引起高熱、腹瀉，甚至敗血症。水豚可能攜帶鉤端螺旋體，會導致黃疸甚至腎衰竭。土撥鼠可能攜帶鼠疫桿菌或狂犬病毒，死亡率高達60%。

劉威建議，孕婦、5歲以下兒童、老年人或免疫力低下和有基礎疾病的人，應盡量避免飼養嚙齒類、爬行類等「異寵」。若發現「異寵」出現腹瀉、皮膚潰爛或呼吸異常等症狀，應立即隔離並送醫。

