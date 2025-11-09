養一隻狗花掉400萬！ 35歲啃老女「以狗為名」狠榨老父一半退休金
一位年屆7旬的日本退休體育老師辰雄（化名），原本能安享晚年，卻因為對獨生女愛得太深，讓自己辛苦攢下的老本如溜滑梯般急劇縮水。女兒京香起初是為了撫慰喪偶的父親，提議養狗作伴，誰知這份孝心很快變了味，成了壓垮父親的沉重經濟包袱，也讓這對父女的親情瀕臨崩解邊緣。
根據日媒報導，辰雄靠著每月18萬日圓（約新台幣3.6萬元）的退休金度日，當年退休時握有5000萬日圓（約新台幣1000萬元）的養老基金，短短幾年內竟蒸發了超過2000 萬（約400萬新台幣），僅剩不到3000萬日圓（約新台幣600萬元）。辰雄生活樸實，這筆龐大的支出全來自住在附近、35歲女兒京香一波接一波的「撒嬌式索求」。
當初，京香為了讓爸爸走出喪妻之痛，建議養了隻名為「ルル」的玩具貴賓犬，牠長得有點像已逝的妻子，又對辰雄形影不離，讓他的生活重新有了生氣，他當時還感嘆：「還好有這個貼心的女兒」。然而，這份溫馨很快變調。京香拿著信用卡帳單上門，從高級飼料、疫苗到各種用品，寵物相關費用累積破百萬（約新台幣20萬元）。
隨後，每個月的飼料費、美容費，甚至連「ルル需要24小時冷氣」的電費，女兒都理所當然地要老父親買單。只要辰雄稍露猶豫，女兒立刻甩臉色、搞冷戰。京香愈來愈需索無度，例如為了帶狗旅行要買新車、為了給狗更大空間要搬家，最終竟提出要辭職開「保護犬咖啡廳」，開口就要父親資助800萬日圓（約新台幣160萬元）的創業資金。
面對女兒變本加厲的要求，辰雄內心的快樂已被不安感取代。當京香提出創業金時，他終於覺得荒謬至極，堅決拒絕，並坦言自己的老本已經所剩無幾。沒想到，京香竟理直氣壯地反嗆：「爸爸明明有錢！現在不幫我，還配當爸爸嗎？」這句話徹底點燃了辰雄壓抑已久的怒火，他也開始痛苦地反思：是不是自己從小的溺愛與縱容，種下了今日的苦果，他想起過往總覺得工作忙碌虧欠女兒，所以有求必應，或許正是這種補償心態，養成了女兒「只要開口，父母就會搞定」的根深蒂固觀念。
專家指出，雖然已成年的女兒「金錢觀崩壞」不能完全怪罪到父母身上，但過度保護與金錢教育的缺失，確實是造成她經濟依賴的溫床。辰雄現在最迫切要做的，是明確且堅定地劃清界線，斬釘截鐵表明「不能再給金錢資助女兒」，必須讓女兒明白老本是自己的「救命錢」，而非「多餘的閒錢」。切斷金援對親子關係來說是艱難卻必要的一步。真正的愛不是替孩子擺平所有的麻煩，而是要讓他們有能力自己站穩腳跟，這才是讓親情回歸健康的唯一出路。
更多鏡週刊報導
【提錢退休】別再自己嚇自己！ 怪老子證明退休金不用苦攢千萬
銀行員沒外遇家暴苦拚工作43年 退休日賢柔妻遞離婚協議書原因曝光
鐵公雞夫婦存860萬元退休金 過度節儉變「有錢沒命花」後悔了
其他人也在看
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 19 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 4 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前
王子粿粿「裸擁照」瘋傳！名嘴比對家中衛浴設備相同 徵信社鬆口了
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿出軌為王子。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。對此，徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥。資深媒體人巫嘉芬近日上節目公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，並對比粿粿在IG上PO的照片，直言：「背景就是粿粿家中的衛浴設備。」不過，徵信社執行長謝智博出面澄清：「沒有任何裸照或影片，請大家不要再煽風點火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高捷率《角頭》40大軍送別顏正國！魏德聖以為死訊是假新聞⋯謝他為片苦練四國語言
曾以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
「初代韓流男神」升格當公公！歌手兒將娶企業高層之女 婚禮時間曝
「初代韓流男神」車仁表（차인표，又譯：車仁杓）擁有帥氣的外型，自出道以來累積許多戲劇作品，深受粉絲喜愛。近日，跟他同樣在演藝圈打拼的26歲兒子傳出結婚喜訊，對象是某企業高層的女兒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行
以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港天王郭富城來啦！抵台親民合照簽名樣樣來 一下機先嗑麻辣鍋
【緯來新聞網】香港天王郭富城「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」本週末在高雄登場，最近剛緯來新聞網 ・ 1 天前
獨家／安歆澐7年婚變！哭曝遭小16歲國手尪劈腿人妻：他拿菜刀家暴我
當年曾參加《超級星光大道》並入圍金鐘獎金曲獎的44歲安歆澐跟小16歲國手莊英杰驚爆婚變！2人7年婚姻亮紅燈，目前雙方正在打離婚官司。安歆澐接受《三立新聞網》訪問證實莊英杰這段期間不只劈腿人妻，對方還是她朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，今年4月還動手勒暈她，兩人從此分居至今。安歆澐一度淚崩說：「所有驗傷單、影片跟證據都已送件，我證據很充足，這婚姻我不要了，也不可能和解。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭俊辰已遭滅口？粉絲曬機場照比對細節吵翻天，懷疑是替身
郭俊辰已遭滅口？粉絲曬機場照比對細節吵翻天，懷疑是替身造咖 ・ 1 天前
王宇婕自嘲生活白痴！洗衣機買太大「轉送司機」開鎖費月結
女星王宇婕最近接受YouTube頻道「HahaTai哈哈台」街訪，分享自己粗線條的日常，除了洗衣機尺寸過大直接送給載貨司機，還常常不小心把自己關在門外，次數頻繁到開鎖費月結。中時新聞網 ・ 1 天前
曾馨瑩出席永齡銘馨盃 哽咽談婆婆「把我當女兒疼」
即時中心／林韋慈報導曾馨瑩今（8）日穿著一身白色素雅的套裝，出席「永齡銘馨盃」活勳，一開口就哽咽表示，「今天對我有一個特殊的意義，也帶著一點沉重的心情，大家都知道我的婆婆星期天離開了我們。」民視 ・ 20 小時前