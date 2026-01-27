養3女友只是零頭！現代韋小寶沒工作月入968萬 揭「躺平20年」爽賺真相

鄧兆尊繼承約15億港幣的遺產，每年約可產生3300萬港幣利息，平均每月有高達240萬港幣（約新台幣968萬元）的被動收入。圖／取自東方IC

已故粵劇名伶新馬師曾（祥哥）長子鄧兆尊，因同時擁用3位紅顏知己（Carmen、Cherry及Clarie），被外界戲稱為「現代韋小寶」。多年來，關於他繼承鉅額遺產的傳聞不斷，坊間更盛傳他不僅盡享齊人之福，更是「最成功的富二代」。近日，有中國網友在街頭捕獲鄧兆尊並大膽追問其身家傳聞，他的真實反應再度掀起熱議。而除了龐大的現金流，他手頭更持有價值連城的西貢地皮，財力深不見底。

街頭直擊！對「1億」身家嗤之以鼻

根據港媒《香港01》、《星島頭條》報導，網上瘋傳的影片顯示，穿著休閒迷彩外套的鄧兆尊在街頭被1名女子攔下，對方單刀直入提問「傳聞你最窮的時候真的只有1個億嗎？（約新台幣4億元）」

面對這個普通人眼中的天文數字，鄧兆尊先是微微一愣，隨即嘴角上揚，露出了一抹耐人尋味的輕蔑笑容，他的眼神彷彿在示意「你太小看我了」，隨後以玩笑口吻回應「沒見過」、「他們是說笑的」，並對提問者口中的羨慕之詞一笑置之。

對此，網友解讀，鄧兆尊那不屑的表情間接否認了「最窮只有1億」的說法，似乎在暗示即便在人生低谷，其底氣也遠超這個數目，財力深不可測。

網傳「躺平賺17億」？事實查核揭真相

鄧兆尊早年與生母「祥嫂」洪金梅的爭產風波曾轟動全港，外界普遍認為他最終分得約15億港幣家。近日網路上流傳一篇文章，指鄧兆尊是「最聰明的二世祖」，當年拿到15億後不買樓、不炒股，光靠存銀行吃利息，27年來就「躺賺」了17億，資產翻倍。

然而，經專業財經分析，這個「傳說」存在不少漏洞。首先，鄧家的爭產官司直至2006年才落幕，至今最多約20年，並非傳聞中的27年。其次，若以香港銀行過去20年的平均存款利率（約2.2%-2.5%）計算，15億本金在簡單利息下，總利息約為6.66億港幣；即便是複利計算，推估約為8.27億元，與網傳的「17億利息」有極大落差。

鄧兆尊財力驚人，多年來淡出螢光幕前，僅偶爾客串電影過過戲癮，或在YouTube頻道露面。圖／取自東方IC

光收利息月入968萬 養「3女友」綽綽有餘

鄧兆尊之所以能如此「囂張」，全因他嚴格遵守父親新馬師曾生前的教導「不要做生意」，坊間曾傳他靠存款利息賺了17億，雖然經專家計算有誇大之嫌，但事實依然驚人。若以他繼承的傳聞數字15億港幣本金計算，在不投資、不買股、不冒險的情況下，單靠銀行定存，每年保守估計可收取逾3000萬港幣（約新台幣1.2億元）的利息，平均每月有高達240萬港幣（約新台幣968萬元）的被動收入。

這筆巨額被動收入，讓他即使「躺平」也能財富增值。比起許多敗光家產的富二代，鄧兆尊這種「只花利息、不動本金」的生存之道，讓他被網友封為「最成功的二世祖」。

鄧兆尊曾透露要同時照顧3位女友，每月生活開銷約需50萬港幣，對於普通人來說這是鉅額，但對比其每月的被動收入，這筆開銷僅是「九牛一毛」。這也解釋了為何他多年來能淡出螢光幕前，偶爾僅在《娛樂好好玩》等YouTube頻道露面，或客串電影如《凌凌漆大戰金鎗客》、《棟篤特工》過過戲癮，便能輕鬆維持優渥的「尊貴」生活。

手握西貢「傳奇鬼屋地」 喊價16億也不急賣

除了現金流，鄧兆尊的「底氣」還來自與弟妹共同持有的西貢坑口道地皮，這塊地皮來頭不小，原是已故邵氏武打巨星傅聲與歌后甄妮的故居，自1983年傅聲發生車禍身亡後，該處便逐漸荒廢，多年來更成為香港著名的「探靈熱點」。

儘管地皮現狀荒廢，但價值卻水漲船高！該地皮曾多次傳出以逾4億港幣（約新台幣16億元）放售。2018年，鄧氏家族曾向城規會申請改劃，計劃興建8棟樓高5層的豪宅洋房，總樓面面積約4萬平方呎，開發潛力驚人。

鄧兆尊2年前在YouTube頻道《恐怖在線》擔任嘉賓時，大方承認該地皮為其所有，並證實準備出售。然而，對於這塊價值連城的土地淪為廢墟，他表現得相當淡然，直言「雖然放售中，但慢慢來，不用急。」

這種「皇帝女不憂嫁」的態度，再次印證了鄧兆尊驚人的財務自由程度，無論是現金利息還是不動產，他都握有絕對的主導權，確實是名副其實的隱形富豪。



