養3女友只是零頭！現代韋小寶沒工作月入968萬 揭「躺平20年」爽賺真相
已故粵劇名伶新馬師曾（祥哥）長子鄧兆尊，因同時擁用3位紅顏知己（Carmen、Cherry及Clarie），被外界戲稱為「現代韋小寶」。多年來，關於他繼承鉅額遺產的傳聞不斷，坊間更盛傳他不僅盡享齊人之福，更是「最成功的富二代」。近日，有中國網友在街頭捕獲鄧兆尊並大膽追問其身家傳聞，他的真實反應再度掀起熱議。而除了龐大的現金流，他手頭更持有價值連城的西貢地皮，財力深不見底。
街頭直擊！對「1億」身家嗤之以鼻
根據港媒《香港01》、《星島頭條》報導，網上瘋傳的影片顯示，穿著休閒迷彩外套的鄧兆尊在街頭被1名女子攔下，對方單刀直入提問「傳聞你最窮的時候真的只有1個億嗎？（約新台幣4億元）」
面對這個普通人眼中的天文數字，鄧兆尊先是微微一愣，隨即嘴角上揚，露出了一抹耐人尋味的輕蔑笑容，他的眼神彷彿在示意「你太小看我了」，隨後以玩笑口吻回應「沒見過」、「他們是說笑的」，並對提問者口中的羨慕之詞一笑置之。
對此，網友解讀，鄧兆尊那不屑的表情間接否認了「最窮只有1億」的說法，似乎在暗示即便在人生低谷，其底氣也遠超這個數目，財力深不可測。
網傳「躺平賺17億」？事實查核揭真相
鄧兆尊早年與生母「祥嫂」洪金梅的爭產風波曾轟動全港，外界普遍認為他最終分得約15億港幣家。近日網路上流傳一篇文章，指鄧兆尊是「最聰明的二世祖」，當年拿到15億後不買樓、不炒股，光靠存銀行吃利息，27年來就「躺賺」了17億，資產翻倍。
然而，經專業財經分析，這個「傳說」存在不少漏洞。首先，鄧家的爭產官司直至2006年才落幕，至今最多約20年，並非傳聞中的27年。其次，若以香港銀行過去20年的平均存款利率（約2.2%-2.5%）計算，15億本金在簡單利息下，總利息約為6.66億港幣；即便是複利計算，推估約為8.27億元，與網傳的「17億利息」有極大落差。
光收利息月入968萬 養「3女友」綽綽有餘
鄧兆尊之所以能如此「囂張」，全因他嚴格遵守父親新馬師曾生前的教導「不要做生意」，坊間曾傳他靠存款利息賺了17億，雖然經專家計算有誇大之嫌，但事實依然驚人。若以他繼承的傳聞數字15億港幣本金計算，在不投資、不買股、不冒險的情況下，單靠銀行定存，每年保守估計可收取逾3000萬港幣（約新台幣1.2億元）的利息，平均每月有高達240萬港幣（約新台幣968萬元）的被動收入。
這筆巨額被動收入，讓他即使「躺平」也能財富增值。比起許多敗光家產的富二代，鄧兆尊這種「只花利息、不動本金」的生存之道，讓他被網友封為「最成功的二世祖」。
鄧兆尊曾透露要同時照顧3位女友，每月生活開銷約需50萬港幣，對於普通人來說這是鉅額，但對比其每月的被動收入，這筆開銷僅是「九牛一毛」。這也解釋了為何他多年來能淡出螢光幕前，偶爾僅在《娛樂好好玩》等YouTube頻道露面，或客串電影如《凌凌漆大戰金鎗客》、《棟篤特工》過過戲癮，便能輕鬆維持優渥的「尊貴」生活。
手握西貢「傳奇鬼屋地」 喊價16億也不急賣
除了現金流，鄧兆尊的「底氣」還來自與弟妹共同持有的西貢坑口道地皮，這塊地皮來頭不小，原是已故邵氏武打巨星傅聲與歌后甄妮的故居，自1983年傅聲發生車禍身亡後，該處便逐漸荒廢，多年來更成為香港著名的「探靈熱點」。
儘管地皮現狀荒廢，但價值卻水漲船高！該地皮曾多次傳出以逾4億港幣（約新台幣16億元）放售。2018年，鄧氏家族曾向城規會申請改劃，計劃興建8棟樓高5層的豪宅洋房，總樓面面積約4萬平方呎，開發潛力驚人。
鄧兆尊2年前在YouTube頻道《恐怖在線》擔任嘉賓時，大方承認該地皮為其所有，並證實準備出售。然而，對於這塊價值連城的土地淪為廢墟，他表現得相當淡然，直言「雖然放售中，但慢慢來，不用急。」
這種「皇帝女不憂嫁」的態度，再次印證了鄧兆尊驚人的財務自由程度，無論是現金利息還是不動產，他都握有絕對的主導權，確實是名副其實的隱形富豪。
更多鏡報報導
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
為何敢讓霍諾德徒手爬101？賈永婕「超狂極限紀錄」被起底：懂風險才點頭
交通新制上路！駕駛行經2處未減速刑責加重 抽菸「1行為」恐噴7200元
國訓中心教練「手插女友喉嚨」害咳血 被害人身分曝...歌唱生涯毀
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 589則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 349則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 43 分鐘前 ・ 發表留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 13 小時前 ・ 187則留言
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
半導體龍頭台積電（2330）為蘋果（Apple）主要的代工iPhone晶片廠，不過有消息傳出，蘋果正計畫將未來的部分晶片轉向英特爾（Intel）代工，根據《9to5Mac》報導，分析師指出，最快2028年開始，英特爾將會為「蘋果非Pro系列iPhone」，屆時將不再全部依賴台積電代工。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 13則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 69則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 3則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 80則留言
好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」
綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，價格凍漲已超過40年，公司甚至曾更換供應商以壓低成本，只為維持這項被視為會員專屬象徵的福利。為避免非會員鑽漏洞，今年起美食區將全面強化會員查驗機制。新制上路後，美食區將強制實施「數位會員卡掃描」，不論消費者使用現金...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 19則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 25則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 19則留言
她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存
許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 7則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言