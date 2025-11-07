餐具可以吃！？超商推「巧克力湯匙」 拚噱頭吸客

餐具竟然可以吃！超商推出可以吃的湯匙，起司巧克力口味搭配霜淇淋一起吃，引起討論。（圖／東森新聞）





餐具竟然可以吃！超商推出可以吃的湯匙，起司巧克力口味搭配霜淇淋一起吃，引起討論。另有店家祭出榴槤口味，還有買一送一繞口令挑戰。

撕開湯匙包裝享用霜淇淋，但拿的可不是一般湯匙，而是起司巧克力湯匙，拿起來挖一挖，起司蛋糕口味霜淇淋配上巧克力，真的超級搭，湯匙還能一口咬下，配霜淇淋吃光光，超商推出可以吃的湯匙，引起討論。

民眾：「我覺得滿特別的，沒有看過，應該是會想跟牛奶用著一起吃，看起來我不知道，感覺有點難挖耶，因為它滿厚的，因為它咬掉就沒了，就你可能只有5、6口就沒了，如果巧克力你用淋的話，可能可以吃比較多。」

還有什麼新品項，讓你吃吃喝喝有儀式感，看看連鎖手搖店祭出人氣王芋泥來陪襯主角米麻糬，一整桶白白嫩嫩，挖幾匙送進杯裡。奶茶冰塊攪拌均勻，調配好加入，杯中的芋泥米麻糬，一整杯夢幻紫白色層次豐富，想要吃得優雅，筷子一夾麻糬混合芋泥，看起來超軟Q。嫌麻煩的話，吸管插下去大口吸，軟黏口感的米香味，在口中綻放。

民眾：「我覺得還不錯，就是不會違和，米麻糬一開始不好吸，但吸上去以後就好了，像芋泥的奶茶我應該也喝過滿多杯，我覺得它算是很濃，然後加了麻糬之後，口感跟其他間比較有區隔。」

要吸睛搶客的還有手搖飲店推出了繞口令挑戰，成功了就可以拿到買一送一。繞口令實在是不簡單，榴蓮奶蓋系列買一送一活動，用濃郁口味挑戰你的味蕾。各大業者搞噱頭，拚新奇也要拚有趣。

