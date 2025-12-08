「一餐吞一鍋飯」！重度精障姊弟暴力討食 她獨撐20年悲痛爸媽被打

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

「一餐吞一鍋飯」！重度精障姊弟暴力討食，孝女阿香獨撐20年，悲痛不捨過已過70歲的爸爸媽媽媽也被打。（圖／《愛的延續》公益協會提供）

「我們真的養不起了！」新北市一對可憐的70多歲高齡夫妻，生活煎熬的養著兩名患有嚴重精神疾病的姊弟，他們因為長期服藥導致暴食、行為失控。只要吃不飽就會怒吼、摔東西、打人。除了自己長期遭到暴力凌遲之外，連家中唯一正常、今年44歲的女兒阿香也被打。他們無語問蒼天，急需要幫助。

家中唯一正常女兒阿香：

姐姐弟弟是街上出名的頭痛人物，只要沒有吃飽就用偷的搶的來填飽肚子。就連高齡爸爸媽媽和我都是長期被打的對象。偏偏只要服完藥她們的食量又特別大，我的收入連這間還可以讓全家人棲身的房子也拿去抵押借錢，卻還是追不上應付姊姊、弟弟吃飽以及住院費用來源的速度。

追不上食量的黑洞追不完的住院費用 這個家好難

這一家五口，長年住在新北市一間幾乎被回收物徹底淹沒的房子裡。社工上門時，看到眼前景象都不禁皺眉，屋內外堆滿雜物，走路幾乎沒有迴旋空間，家裡人各自埋睡在衣物堆中，空氣裡夾雜著難以形容的氣味，甚至有蟑螂四處亂竄。更令人心驚的是，一家人竟然在雜物堆中直接升火煮飯！社工急忙勸阻，因為一點點火星都可能釀成大禍，殃及緊鄰的鄰居，讓這個本就風雨飄搖的家，隨時處在被檢舉和罰單的邊緣。

重度精障姊弟食量驚人：吃藥後一個人一餐可以吃光一鍋飯

家中唯一正常的女兒阿香無力的告訴《愛的延續》公益協會志工，姊姊和弟弟剛成年就突然發病，這二、三十年來，全家人的生活重心都圍繞著他們倆的「黑洞」在轉。



最大的壓力，除了他們發病時無差別的暴力與脫序行為外，就是那驚人的食量。「只要服完藥，她們的食量又特別大的驚人，一個人一餐就能吃掉整整一鍋飯。煮飯時，家中必須幾個電鍋同時備用。」因為一旦食物不夠，接下來就會是：無端怒罵、砸東西、攻擊父母、打妹妹、偷鄰居食物，導致附近住戶長期活在威脅中，一家人也早已成為社區眼中的「未爆彈」。

精障姊弟暴力失控就被送醫 沒錢付住院費又被送回家（惡性循環20多年）

姊弟生氣失控→攻擊別人→被強制送醫住院→但醫院常因「欠繳住院費」通知家屬接回→返家後食量問題再次爆發，暴力又重演。這個循環，已經重複了 20多年。阿香無力地說：「只要醫院說要送回來，我們全家就開始緊張，要趕快準備足夠的食物，不然又會出事。」

老父母靠撿回收維生 那些堆滿屋內的雜物其實是「活命的錢」

阿香的父親年輕時做墓園修繕，後來身體不行退休，只剩微薄國民年金；母親則靠撿回收維生。外人眼中「嚴重髒亂」的回收物堆，其實是這家人避免暴力的最後防線。阿香說：「弟弟吃不飽時，爸爸媽媽也會被打…那些回收物，是我們唯一能變現、換成食物的方法。」

家訪人員不敢入內：弟弟情緒不穩、可能會突然攻擊

《愛的延續公益協會》的訪談只能在門口進行，理事長張庭溢表示，因為弟弟情緒隨時可能暴衝。工作人員只能一邊紀錄狀況，一邊保持警戒。當談到不久前姊姊再次被強制送醫、醫院卻因無法負擔住院費準備安排返家時，阿香與母親的臉上只有焦慮與無助。

44歲阿香的人生：未婚、無休止照護、永遠退後的未來

身為家中唯一正常的女兒，阿香今年44歲未婚、不敢婚、沒離開過家，人生幾乎全被迫停擺。靠著零碎網路販售收入，與父母一起撐住整個家。她說：「我沒有想過自己的人生，我只是在想…明天他們會不會再打人。」

《愛的延續公益協會》官網：

https://www.love580.com.tw/

戶名：社團法人愛的延續公益協會

捐款帳號：郵局700帳號：03110351237430

線上捐款：https://reurl.cc/XQD5nR

