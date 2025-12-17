餐廳上萬則評價 她驚見台灣人限定「3層加密文」！AI還看不懂

女子找餐廳驚見只有台灣人看得懂的「加密文」。圖／翻攝自Threads

許多人在外用餐，習慣上旅遊、美食等軟體或網站分享心得，不過日前一名網友在美國佛羅里達州奧蘭多（Orlando）用餐，上網搜尋一家超過1萬多則評價餐廳，其中多為好評，突然見一則只有台灣人看得懂的「加密文」，評論曝光吸引超過百萬名網友朝聖。

一名女子在社群分享，到奧蘭多找餐廳用餐時，在網路上見一家超過1萬多則評價餐廳，點進去仔細一看，發現一則「只有台灣人看得懂的評價」，指出「哇乾尬午告油，理掐貴森森，哩哪系跨屋哇勒蝦蝦秘，我建議哩尚好賣來」。

女子找餐廳驚見只有台灣人看得懂的「加密文」。圖／翻攝自Threads

女子見評價笑說「謝謝好心人」，同時盼能透過演算法讓網友推薦當地餐廳；貼文曝光，吸引161萬人次瀏覽，其中釣到當事評論者，他謙虛說道「舉手之勞不足掛齒」，讓網友笑說演算法太神奇了，大讚「這堪比台灣在地的摩斯電碼」。

網友認為當事評論者以5顆星用地方方言評論聰明又善良，業者也做出回應。圖／翻攝自Threads

許多網友看完評論也回應，認為這已經是超越注音文等級的「加密文」，找來AI判讀「GPT5.2還看不懂」，笑說這現階段看來還是個有料的加密語言，不過一派網友則曬出截圖，指出「壞消息，Google Gemini 3已經解的出來了」。

網友分享日本、韓國也出現加密文，更以「藏頭詩」評論。圖／翻攝自Threads

一名網友則解釋，事實上這是一種3層加密語言，首先為外國人一定看不懂的「中文」，其次為使用簡體者不一定看得懂的「繁體」，最後為展現地方方言的「用非正統語言」；除了美國出現此類加密文，義大利、日本、韓國店家也有出現過，不過當事評論者給予5星評價，卻在評論區以地方方言分享給台灣人用餐感受，令網友大讚「聰明又善良」，而老闆的回應也相當真誠。



