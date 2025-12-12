餐廳倒閉種大麻還債 3嫌起訴

楊姓男子因欠下巨債，鋌而走險當起大麻農夫種植大麻抵債。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

四十歲從事餐飲業的楊姓男子因積欠四、五百萬元債務，遭債主林男要求種植大麻抵債，楊男五月起在南投租屋種植，期間林男還派遣陳男指導技術及監督，全案經刑事局破獲並查扣植株送辦三人，檢方已依法起訴。

刑事警察局中部打擊犯罪中心十二日表示，今年五月接獲情資，指楊男於水里鄉民宅內種植大麻，經專案小組追查發現，楊男原本從事餐飲業，未料遇到新冠疫情，不僅餐廳倒閉，還背上四、五百萬元債務，在債主以「翻身機會」的誘惑下，走上種毒還債的人生。

案經警方蒐證完備後，於今年六月三十日前往楊男的租屋處執行搜索，查獲大麻活株六十八株、大麻乾燥葉、大麻種子及大麻培植設備，並於八月七日擴大溯源偵辦，分別在台中市烏日區、南投縣集集鎮與水里鄉等處同步搜索，帶回涉案人四十二歲林男、四十五歲陳男等二人到案，並於陳男租屋處查獲改造手槍二把、子彈十二顆以及多項毒品等證物。

警方查出，楊男被利誘後，自行在網路上購買設備、架設燈具、施肥與風乾大麻葉，在水里鄉租屋處內種起大麻，期間林嫌除提供大麻種子外，還多次派遣陳男到場監工、指導光照與收成技術，楊男收成後則交付林嫌折抵債務，三人形成上下游分工的毒品供應鏈。

全案警詢後，依涉嫌毒品危害防制條例等罪嫌，將林男等三人移送南投地檢署偵辦，檢方已於今年十月二十日提起公訴。