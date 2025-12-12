餐廳倒閉積欠500萬 無良債主誘種大麻「還債+賺錢」 5

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

南投縣1名經營餐飲業的楊姓男子，因新冠疫情過後導致餐廳業績屢屢下滑，進而債台高築，而他的林姓債主為了要讓楊男盡速還債，竟提議楊男可種植大麻以獲取暴利，今年6月，刑事局中打獲報在楊男租屋處搜出黑市價格約1400萬元的大麻活株、種子等，將楊男、林男及另名陳姓共犯移送偵辦，3人也遭羈押禁見，檢方全案偵結後，近日將3人起訴。

刑事局中打在今年5月間獲報，楊男在南投縣水里鄉一處民宅種植大麻，6月底便前往搜索，果然當場發現共有大麻活株68株、大麻乾燥葉、大麻種子及培植設備等，初估市值達1400多萬元。

楊男落網後供稱，他本來經營餐飲行業，但在新冠疫情後，餐廳生意不佳，當時四處調度資金，曾向林男借款約500萬元，因為遲遲無法償還，林男主動告訴他可以種植大麻，不僅可以還清欠債，還能獲取極高利潤；他在林男鼓吹下，便在網路購買大麻種子、活株及用具，接著就在租屋處栽種大麻，林男還請來陳男指導楊男如何栽種。

今年8月間，檢警分別在台中市烏日區、南投縣集集鎮、水里鄉同步搜索，成功拘提到林男、陳男到案，並在陳男租屋處起出2把改造手槍、子彈及多項毒品；楊男等3人皆被移送南投地檢署偵辦，南投地院也裁定3人羈押禁見，檢方日前全案偵結，將3人提起公訴。

