餐廳偷拍2女學生裙底⋯台南噁男瞎扯「比對腿粗細」沒做全套！下場曝光

記者林昱孜／台南報導

女學生在餐廳遭偷拍裙底報警提告，噁男辯稱：要比對腿部粗細。（示意圖／PIXABAY）

台南一名黃姓男子於餐廳用餐時，竟利用手機偷拍鄰座兩名穿著制服的未成年女學生裙底，遭到報警提告；黃男到案後辯稱為了「比對腿部粗細」，否認有性意圖。台南地方法院審理後，認定黃男身為成年人卻故意對少年犯罪，且手機內藏有其他女性私密照，顯非初犯，依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑，判決有期徒刑2年。

判決書指出，去年5月9日，黃男在台南市某餐廳用餐時，見鄰座兩名女國中生身穿學校運動服竟起色心，將手機伸至餐桌下，由下往上竊錄兩女的大腿根部及褲底等隱私部位長達10分鐘。其中一名女學生機警察覺遭偷拍，立即告知補習班老師並報警處理。警方當場查扣黃男手機，發現內含6張被害女學生的私密截圖。

廣告 廣告

黃男坦承拍攝女學生照片，但他辯稱，因自己小腿很粗、身體很瘦，出於「好奇」才拍攝女學生腿部進行比對，不知道對方是未成年人，也無性意圖。檢方立即打臉，指出女學生穿著明顯的學校制服，且書包就放在旁邊，黃男不可能不知情，若僅是觀察腿部，何須將手機藏於桌下偷拍私密處？認定其辯詞純屬狡辯。

台南地方法院進行審理，經檢視證物，發現黃男手機內另存有其他不明女子的偷拍影像，顯示其為慣犯，且犯後一度想爭取簡易判決，心態投機；黃男提出就診紀錄證明有心悔改，但被害人家屬拒絕和解，且法官發現，黃男僅看診幾次後便未回診，態度難認積極，最終依成年人故意對少年犯竊錄身體隱私部位罪，判刑2年，作案用iPhone手機沒收。可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

更多三立新聞網報導

不孝又孬！逆子不准賣房拿女友手機傳LINE：大家一起沒有 老母心碎提告

新北「裸女」當街跳車⋯目擊者驚呆打110：性侵或擄人？警到場真相曝光

連掃7車怎麼撞的！台南成大醫院旁「一路撞不停」畫面曝光 7旬翁慘了

阿扁開講！網路新節目「後天10：00」正式上線 台中監獄回應了

