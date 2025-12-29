餐廳劃位糾紛爆衝突！男抓狂揮斧頭劈傷顧客 隨身攜凶器用途曝光

社會中心／陳韋劭報導

薛姓男子因餐廳劃位重複問題，持斧頭攻擊另一名顧客。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區一家餐廳今天（29日）發生一起糾紛，薛姓男顧客（54歲）因餐劃位重複問題，與陳姓男顧客（38歲）發生口角，薛男持隨身攜帶的斧頭朝對方攻擊，導致陳男肩膀及手臂受傷送醫救治，薛男自稱因住家附近野狗多才隨身攜帶凶器。

警方指出，29日中午12時許獲報，中和區圓通路上一處餐廳發生糾紛事件，員警到場後，發現陳姓男子遭薛姓男子持斧頭攻擊，導致肩膀及手臂瘀青，另手指關節處有擦傷，傷者隨後由救護車送往雙和醫院治療。

薛男被警方依傷害現行犯逮捕。（圖／翻攝畫面）

被害人手臂遭薛男攻擊受傷。（圖／翻攝畫面）

警方表示，薛男與陳男兩人都是顧客，因用餐劃位重複問題引口角，薛男遂持未開鋒的斧頭傷人，員警當場依現行犯將他逮捕，並查扣斧頭1把。薛男自稱因住家附近野狗多，才隨身攜帶斧頭防身，全案將依傷害罪嫌移送地檢署偵辦。

