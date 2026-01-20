餐廳加入外送行列 月底看盈利苦笑…他曝「1根飯卷賺1塊錢」

有網友表示加入外送平台後才發現賺的錢很少，更有網友說月底結帳還要倒貼。示意圖／鏡週刊

許多餐廳、小吃店加入外送平台，都希望可以多賺一點錢，單子接得越多越辛苦，但如果真的能賺到錢，那也很值得。不過，近日一名餐廳老闆辛苦了整整1個月經營外送平台，累計竟然只賺了750元，讓他哭笑不得。更有網友透露，曾經開飯捲店，1根飯卷的淨利只有1塊錢，甚至還有網友說月底結帳還倒貼了350元。

原PO在Threads上發文，曬出外送平台1個月的收入，忙了整整1個月，扣掉平台的收入、廣告費用和平台雜項費用之後，整個月淨賺只有750元，讓原PO忍不住感嘆「看到UBER EATS撥款金額真的笑出來，只能說，我到底在幹嘛？」

有網友看了原PO的單據之後辛酸說「賣3700多，只賺到750？這個根本做身體健康的⋯賺的都給別人了」、「雜項到底是啥小啦？想不出名目來剝削，只好掛雜項嗎？」，甚至還有一名網友透露，自己曾經跟朋友一間開了間飯卷店，外送的利潤真的可憐，連便當都吃不上，「扣完一切，一根淨利1塊錢」。

不要下廣告

還有網友說外送平台收取高額的廣告費用，「不要下廣告！不要下廣告！不要下廣告！很重要！把這句話雕刻在心裡，還有定期去檢查是否被偷開廣告！本人開店至今，已被偷開兩次」。有網友相當贊同，直言有些店家因為開廣告，每個月等於是做白工還要倒貼。

許多網友也紛紛留言「下了廣告還只有這種單量？真的是吃人不吐骨頭欸」、「只能期望外送專法未來能讓這些平台業者乖一點，不然現在完全沒約束的情況下真的是隨便他們亂搞，整天用這種殺雞取卵的方式獲利，然後還在媒體上大放厥詞說獲利屢創佳績，根本都是吸消費者、店家、外送員的血來的」、「我也是沒下廣告，然後被下廣告兩次氣到」、「他的廣告投放真的很垃圾，還坑那麼多錢」、「您還不錯呢！我曾經負350！哈哈哈還要倒貼」、「太惡劣了吧」。



