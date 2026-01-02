餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

外遇示意圖。取自Pexels



台中一名莊姓人妻控告丈夫林姓男子與其閨密謝姓女子發展婚外情，嚴重侵害配偶權，向兩人求償新台幣100萬元。案件經台中地方法院審理後，認定外遇事實明確，判決林男與謝女應連帶賠償40萬元，全案仍可上訴。

判決指出，莊女與林男於2017年結婚，婚後育有 2名子女。謝女與夫妻早有往來，平時與莊女互稱「姊妹」，明知林男已婚，卻仍於 2023年間 與其發展不正當關係。兩人為避人耳目，由林男出資在台中市水湳經貿路承租套房，作為約會與發生性行為之用。

莊女事後進入該處查看，發現屋內存有多張兩人親密合照，衣櫃內擺放7、8套情趣內衣、馬甲與絲襪，並留有明顯使用痕跡；屋內另有按摩棒、肛塞、手銬及女性用膠囊潤滑油等物。林男坦承，多數物品由謝女購買並放置，顯示雙方交往已逾一般男女社交分際。

對於指控，謝女辯稱係因林男多次向她哭訴婚姻不順、遭受精神壓力，她基於朋友立場給予安慰，才逐漸產生情愫，否認主動勾引；並主張租屋與屋內物品非其所為。謝女另稱事發後遭莊女以社群平台恐嚇、誹謗，身心承受壓力，請求法院酌減賠償。

法院審理認為，謝女明知林男有配偶，仍與其有牽手、擁抱、接吻及多次性行為，已嚴重破壞原告婚姻生活的圓滿與幸福，屬侵害配偶權情節重大。法官審酌三人社經狀況：莊女與林男均從事業務工作，謝女自述為會計人員；雖對部分物品歸屬說法有爭執，惟外遇事實已臻明確，最終判決連帶賠償40萬元為適當。

