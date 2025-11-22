餐廳吸客花招！「黑絲長腿辣妹」上菜邊熱舞

許多餐廳業者近期興起在餐廳內，拍攝女服務員穿黑絲襪跳舞的影片。（圖／抖音）





許多餐廳業者近期興起在餐廳內，拍攝女服務員穿黑絲襪跳舞的影片，PO上社群平台招攬生意，結果沒想到山東一間餐廳有女服務生在餐廳廚房跳舞的影片，在網路上引發論戰。雖然有網友覺得很有趣，但也有人認為在廚房跳舞衛生環境會受影響，甚至激進的將影片檢舉下架。

穿著黑絲襪的長腿辣妹，在飲料店前性感熱舞，吸引許多民眾圍觀，中國餐飲業十分競爭，許多業者都會打出美女牌拉客，如今這股風氣也一路吹進社群平台，火鍋端上桌就有三位小姊姊送上熱舞表演，黑絲襪加上短裙，性感指數爆表，邊吃飯還能邊滿足視覺享受，影片在網路上爆紅。

民眾：「火辣辣的舞蹈，兄弟們視覺上的盛宴還有味覺上的盛宴，一定要滿足，我都怕到時候來晚了沒有位置。」

因此高流量也引發模仿潮，許多業者開始發揮創意在餐廳裡拍攝，各種熱舞影片賺流量，其中山東這間餐廳的影片，卻引發爭議，多名女服務生在廚房裡邊跳舞邊和廚師互動，雖然各個身材姣好，的確帶來超高觀看數，可是卻被網友以在廚房裡跳舞不衛生，被檢舉下架。

市場監管局工作人員：「拍攝了個跳舞視頻做推廣，這個肯定存在一定的風險隱患，所裡正在目前這個後續跟進，要給他下個整改和警告。」

雖然當地主管機關檢查影片發現的確有像是菜刀、食材沒有妥善放置的衛生問題，但更多網友質疑這或許是其他業者眼紅的小把戲。

