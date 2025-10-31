「打地鼠」式攻擊！台中56歲女子不滿鄰居噪音，持磚鐵片狂砸，導致一名男子頭部受傷流血，緊急送醫縫合4針。這已非該名林姓女子第一次鬧事，今年4月她曾因不滿公車站牌設置未經同意，而持刀砍毀站牌。目擊者指出，林女先持磚頭狠砸，接著隔著圍牆重複蹲下再冒出頭攻擊，最終男子被圓形鐵片擊中後腦，當場流血。警方表示，目前依社會秩序維護法將林女送辦，以維護社區安寧。

餐廳噪音惹怒女鄰居！她「打地鼠式攻擊」 男頭破血流縫4針。(圖／TVBS)

一名56歲林姓女子因不滿鄰居餐廳設備產生噪音，在台中東區東英路上持磚頭和鐵片攻擊對方，導致一名男子頭部受傷流血，緊急送醫縫合4針。事發於早上8點左右，當時林姓女子隔著圍牆，不斷蹲下再冒出頭，像是在「打地鼠」般持續攻擊，最終造成男子被鐵片擊中後腦。據了解，這已非林女第一次鬧事，今年4月她曾因不滿公車站牌設置未經同意，而持刀砍毀公車站牌。

事件發生在台中東區東英路上，當時林姓女子疑似因不滿餐廳鄰居的工作機器發出聲響，開始在現場亂砸物品。根據目擊者描述，當時林女穿著粉色上衣，先持磚頭狠砸，接著就像「打地鼠」一般，隔著圍牆重複蹲下再冒出頭攻擊。在一名男子持續叫囂時，林女撿起東西再次丟擲，最終男子閃避不及，被圓形鐵片擊中後腦，當場流血，緊急送醫縫了4針。

被害人表示，這位林姓女鄰居已經不是第一次鬧事。附近住戶也指出，他們只是在騎樓抽菸，就曾被林姓女子用磚頭攻擊。一旁社福機構則表示，有家長騎車接送小孩時，也會無緣無故被她怒罵，感到非常無奈。

值得注意的是，林姓女子曾在今年4月份深夜爬梯持刀狂砍公車站牌。她當時聲稱公車站牌設置時沒有經過她同意就設立，且等車的人潮噪音讓她不堪其擾，才會以此方式表達不滿。

對於此次事件，警方表示，目前被害人尚未提出告訴，但警方仍依社會秩序維護法將林姓女子送辦，以維護社區安寧。

