餐廳外與人起口角 高雄偵查佐遭3男1女追打

警方趕到現場了解狀況，帶走涉案人員。11日晚上9時許，高雄少年隊一名40歲的吳姓偵查佐，下班後跟太太、孩子來到鳳山文龍東路的海鮮餐廳用餐，用餐後卻在餐廳外與3男1女發生爭執，遭追打到一旁北祥街內。

目擊民眾形容，「這邊打架，在那個路口打過來。」

餐廳老闆表示，「桌遊的，因為他是樓上的，跟我們樓下沒有關係，真的不知道原因，跟他們不熟。」

15日上午餐廳內部空蕩蕩、還沒營業，老闆指稱跟偵查佐起衝突的是餐廳2樓桌遊店的員工；消息傳出後，民眾覺得離譜，認為無論是因顧客或警察身份都不該遭毆打。

廣告 廣告

當地居民認為，「當然是不好啊，但是那個是他們店家應該要去管制的東西。」

高雄少年警察隊隊長陳仁正說明，「因口角的糾紛遭陳嫌等4人出手毆傷，這個案件經了解，動手毆打的4個人，目前由警方逮捕後全案依妨害秩序來移送高雄地檢署偵辦。」

面對同仁在下班時間遭毆打一事，少年隊回應，偵查佐跟家人用餐後，到2樓借廁所，疑似期間發生誤會，下樓離開時被帶到店外角落毆打，但並未還手，臉部因此有紅腫挫傷，目前全案還在偵查、了解詳細衝突原因中。

更多公視新聞網報導

米其林推薦餐廳食安疑慮 顧客用餐後上吐下瀉

日本京都消暑川床坍塌 6名用餐客人掉進河裡

為爭房產鬧翻興訟 62歲弟勒死兄後投案自首

