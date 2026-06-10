餐廳外逞兇殺人 逃亡海外14年58歲男回台服刑
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
1名58歲施姓男子，涉及殺人罪嫌再合併他案，共被法院判處有期徒刑16年4個月。刑事局表示，施嫌於民國101年4月潛逃出境到柬埔寨，以躲避司法制裁，民國113年2月遭最高檢察署列為重大外逃通緝犯。刑事警察局駐胡志明市聯絡官，透過各項管道積極追緝，今年2月與柬埔寨移民局，共同清查1名疑似我國籍的無護照犯嫌，比對出真實身分，就是施姓重大外逃通緝犯。與柬埔寨執法單位溝通協調後，今（10）日順利派員赴柬國，將施嫌押解回台服刑
刑事局表示，施姓男子於民國92年間，在新北市蘆洲地區一起餐廳女服務的糾紛中，為了幫友人出氣，夥同同伴以武士刀等兇器，犯下殺人案件。經多次上訴仍遭判處重刑，殺人罪嫌被判有期徒刑13年6個月定讞。由於他還涉及毒品、期貨交易法等罪嫌，竟於民國101年4月潛逃出境，以躲避司法制裁。後遭新北地方檢察署發布通緝，合併他案共遭判處有期徒刑16年4個月，而且於民國113年2月，遭最高檢察署列為重大外逃通緝犯。
刑事局表示，查緝我國外逃通緝犯一直是重點工作。各駐外警察聯絡官，不斷積極與駐在國執法單位，密切聯繫交流。刑事警察局駐胡志明市聯絡官，透過各項管道積極追緝，今年2月與柬埔寨移民局，共同清查1名疑似我國籍的無護照犯嫌，比對出真實身分，就是施姓重大外逃通緝犯。
刑事局表示，由於施嫌回台即需面對最低10餘年的有期徒刑，所以千方百計抵抗遣返回台，並籌劃各種脫身之道。但我國警方持續與柬埔寨執法單位溝通協調，終於順利派員赴柬國押解施嫌回台服刑。
刑事局強調，我國通緝犯為逃避法律制裁，刻意潛逃海外，以規避司法警察追捕。將持續透過駐外警察聯絡官，深化與境外執法單位合作關係，秉持跨境執法不間斷的決心，與各境外執法單位共同聯防，織起更緊密的治安防護網。
照片來源：刑事局提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
鄭麗文赴華府踢鐵板？作家：回台續做總統夢
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國...
獨／又一法官倒下！司法院前人事處長蔡新毅 驚傳不適送加護病房急救
[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導司法案件近年來爆炸性增長，以致司法過勞事件頻傳，不少法官因而倒下，而今再傳曾任司法院人事處長的懲戒法院法官蔡新毅突...
網傳「身障老人遭奴役20年」搬水泥！老闆嗆：死了就埋了 當地回應
《中國新聞周刊》報導，根據網傳影片，事件發生在河北省保定市清苑區臧村鎮劉莊村。一名頭髮稀疏、神情呆滯的老人正在搬運水泥，工作時未配戴口罩或任何防塵裝備。影片發布者指出，老人每天清晨5時許起床工作，每日需搬運超過20噸水泥，長期處於高強度勞動環境。不僅如此，涉...
【更新】桃市議員張肇良栽了！涉收賄護航違建聲押獲准 法院裁定理由曝光
桃園地檢署查出，民進黨桃園市議員張肇良涉嫌收賄，協助業者在農地違法興建倉庫，並關說時任桃園市政府農業局農地管理科高姓科長不查報拆除違建。檢調昨(6/9)日發動九路大搜索，並以涉犯《貪污治罪條例》等罪將2人當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見。
不是連勝文！蔡依珊「街頭開喝」同框小鮮肉被拍 男方驚人身分曝
紅豆食府千金蔡依珊2006年嫁給連勝文，婚後育有兩子，一舉一動都備受關注，而蔡依珊近日釋出到花博造訪酒吧的畫面，只見藏鏡人開玩笑表示「這是年輕人來的地方」，蔡依珊聽完後則妙回「拜託好不好，我很年輕」強調自己心境很年輕，幽默互動引發關注。蔡佩伶報導
黃仁勳揭韓國大佬聚會內幕！點名他「1原因」包辦烤肉 認：我只負責吃
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上南韓綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，除了分享創業歷程，也首度公開日前與南韓科技業大老們聚餐的私下互動畫面。被問到日前引發熱議的「兆元宴」（三燒會：三層肉＋燒酒聚會）內幕時，黃仁勳不但大讚韓式烤肉美味，還笑曝當天烤肉烤最勤的人其實是LG集團會長具光謨。
北京觀察》八旗總編富察出獄卻不能返台？「附加刑」成邊控手段，北京最怕「這件事」
八旗文化總編輯富察（李延賀）在中國被逮捕已滿3年。據《自由時報》報導，富察已於今年5月出獄，但須執行剝奪政治權利1年的附加刑，目前無法離開中國，「看起來人是自由的，只是無法離境」。陸委會8日回應表示，為尊重家屬意見，不對本案進行說明。大陸國台辦發言人張唅今日則並未正面回應該問題，只是表示「一切都在保障當事人的合法權益」。依照此前風傳媒的報導，在中國《刑法》中......
黃仁勳9歲赴美「靠掃廁所賺錢」！親曝童年艱苦生活 成功關鍵只有1件事
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上南韓綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，節目今（10）日晚間播出，黃仁勳除了分享創業心法，也罕見談到妻子對自己人生的重要影響。當天他依舊穿著招牌皮外套現身，被問到何時開始建立這樣的穿衣風格時，他笑說自己身上的衣服全部都是太太買的。
【新車試駕】他會成為RAV4最敬畏的對手嗎？ 2026 Honda CR-V e:HEV Prestige
Honda CR-V一直以來都以國產之姿對抗進口的Toyota RAV4，以前還能跟他打得有來有回，甚至CR-V還能長年霸榜銷售冠軍，如今CR-V e:HEV加入，希望能與Toyota的Hybrid系統掰一掰手腕，2.0 e:HEV系統對上剛大改款的Toyota RAV4 2.5 Hybrid，Honda CR-V e:HEV真的能依靠稅金優勢與回歸本質的駕駛樂趣扳回一城嗎？
海馬士西濱首射！電腦異常火箭彈無法發射
[NOWNEWS今日新聞]陸軍第十軍團今（10）日於台中大甲溪出海口周邊實施第二日「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，國軍向美國採購的海馬士（HIMARS）多管火箭系統首度在西海岸進行實彈射擊，原...
這湯有毒！70歲嬤喝「瓠瓜排骨湯」慘送急診 醫揭「忽視1警訊」釀禍
食材一旦出現異味，應立即停止食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名70多歲婦人煮了一鍋瓠瓜排骨湯，發現瓠瓜帶有明顯苦味，但因不想浪費仍繼續食用，未料30分鐘後出現噁心、腹瀉等症狀，緊急送醫後確認為「葫蘆素中毒」。他提醒，不僅是瓠瓜，絲瓜、小黃瓜或南瓜等瓜類，若出現異常苦味，可能含有葫蘆素，食用後恐引發腸胃道刺激，甚至中毒反應，應立即丟棄，切勿再食用。
5月CPI年增4.2%！美股開盤下探 台指期夜盤上下震盪千點
美國5月消費者物價指數（CPI）數據於當地時間週三（10日）公布，結果顯示年增率為4.2%，符合市場預期，而剔除食品與能源價格的核心CPI月增率則為0.2%，低於市場原先預估的0.3%。該數據稍微舒緩了市場對通膨壓力的擔憂，美股10日開盤小幅下跌。
競爭對手全押電動車！豐田章男坦言：現在的我很孤獨
熱愛汽車的 Toyota 會長豐田章男，一直都毫不避諱表達他對於燃油車的熱愛，他也曾明白說出自己並不喜歡電動車。然而在一次與外媒的採訪中，當看到對手品牌擁抱電動汽車時，豐田章男坦承，他感到很孤獨。
外界疑殷瑋越俎代庖！議員曝蔣萬安當下「這表情」樂觀其成？
論壇中心／邱暐琪報導昨（9日）台北市議會市政總質詢，民進黨台北市議員何孟樺提問台北市長蔣萬安「無菸城市人力稽查」相關問題，台北市研考會主委殷瑋卻突然介入答詢，更是與何孟樺議員爆發口角，外界質疑殷瑋此舉越俎代庖。而蔣萬安今（10日）被問及此事時表示，政務官本來就應該為政策來辯護。對此，台北市議員簡舒培在《台灣最前線》節目中直言，殷瑋鋒頭蓋過蔣萬安，儼然是蔣萬安的接班人。
攔查不停開車一路竄逃 58歲男涉毒駕還犯交通違規19件
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市板橋警分局員警，昨（9）日下午4時50分左右，巡邏經過板橋區信義路一帶，發現1輛自小客車行跡可疑，於是上前實施攔查。板橋警分局表示，58歲李姓駕駛，竟涉嫌拒檢還加速逃逸。員警通報攔截圍捕，過程中在板橋區縣民大道、南雅南路口等，連續射擊8槍企圖攔停李嫌，但他仍繼續開車竄逃，最後在板橋區大觀路一段75巷內，被警網攔...
兩棟屋頂全被吞噬！新莊驚見「空中垃圾山」
[NOWNEWS今日新聞]有網友在Threads分享新北市新莊區一處公寓頂樓，竟被堆成一座空中垃圾山。對此，新北市工務局與環保局做出說明，指出該處樓梯間雜物已於5月7日改善完成並依法裁處；至於引發熱議...
PLG／李家慷三分球16投1中陷低潮 領航猿末節熄火遭勇士擊潰
衛冕軍桃園領航猿在PLG總冠軍賽第3場的最後4分13秒徹底熄火，沒有任何分數進帳，單節也只拿8分，最終以76：85不敵富邦勇士，系列賽處於1：2落後。其中李家慷此役雖有11分進帳，但3場比賽三分球16投1中，表現嚴重失常。
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...